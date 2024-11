Productora ucraniana que filma en Durango tuvo un accidente

Desde semanas atrás ha hecho presencia en la ciudad de Durango la productora de cine de origen ucraniano, Elvira Gavrilova, quien ha utilizado como locaciones el Rancho La Joya, y más reciente Hacienda La Galera, ubicada frente a Lerdo de Tejada.

Desde que se supo sobre su estancia en Durango, se ha encargado de compartir su día a día en las redes sociales, destacando por ejemplo que de manera diaria le envían enormes arreglos florales, uno de ellos de mil 001 rosas, y mucho más.

Así, este lunes 11 de noviembre sorprendió que apareció en las historias de sus redes sociales con un collarín, y aparentemente en cama, según se alcanzaba a percibir. Fue hasta este martes que compartió un video un texto en que cuenta ¿qué le pasó?.

“Sé que los asusté a todos ayer en mis historias... no es un papel de película. A mí me pasó: me caí de un caballo a gran velocidad. Volando de cabeza contra una valla. Bueno, ¿qué puedo decir? Ahora seguramente soy parte del equipo de especialistas de mi película. ¡Está bien! Mi cuello y mi columna están intactos. Hay algunas heridas, pero viviré”, escribió en sus redes sociales acompañando un video donde se ve incluso cómo llegó la ambulancia para atenderla.