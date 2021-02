Profesionistas se emplean en clases particulares

Profesionistas con maestría y doctorado se anuncian en las diferentes redes sociales ofreciendo clases de matemáticas, historia, biología, química o español, de manera presencial, con precios que van desde los 50 hasta los 300 pesos la hora, “tenemos que reforzar los conocimientos de quienes hoy estudian en el hogar”.

Ingenieros, matemáticos, biólogos, abogados, químicos, enfermeras, se han registrado en la página Web “tusclases.mx”, por medio de la cual ofrecen asesorías de las diferentes materias hasta el hogar del niño o del joven de nivel básico e incluso profesional.

“Tenemos que transmitir los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de nuestro aprendizaje por la universidad”, declaró la contadora pública Evelia Monreal, quien dijo son tiempos de reforzar los conocimientos de los niños y jóvenes quienes hoy estudian en el hogar.

Declaró que ella no está anunciada en ninguna página, pues con ayudar a los familiares es más que suficiente. No está mal ganarse un extra de dinero, sin embargo, para ella no es la primera opción ya que tiene sus trabajos de contabilidad en su despacho.

Por su parte Sandra Durán, ofrece clases de español, sobre todo en el tema de ortografía y redacción, ya que como estudiante de octavo semestre de psicología, le queda el tiempo suficiente para ayudar a quien lo necesita.

Al revisar la página web “tusclases.mx”, se constató que decenas de profesionistas ofrecen brindar clases en el hogar de quienes lo necesiten, esta página está en todo el país, y Durango no escapa a ello.

En la revisión de dicho espacio publicitario, se comprobó que ingenieros, matemáticos, biólogos, químicos, abogados, entre muchos otros profesionistas presentan en su currícula una preparación de maestría, doctorado algunos en pedagogía, otros argumentan experiencia de cinco o 10 años en la enseñanza.

Los profesionistas están ofertando sus conocimientos a diversos precios, algunos van desde los 50 pesos, hasta 300 pesos la hora o más según el material que vayan a ocupar durante la pasantía.