Programa "Sembrando Vida" es una falacia: Pedro Silerio

El programa “Sembrando Vida” es una falacia desde su mismo nombre, porque lo que se siembra son semillas, de ahí el término simiente, en todo caso el nombre podría ser “Plantando Vida”, porque los árboles se plantan, no se siembran.

Y además, al margen de que no es más que una demagogia, la única realidad es, el esfuerzo del gobierno federal por mantener a “güevones” con un visible fin de controlar su voto para las ocurrencias del Presidente.

El presidente de la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Durango, Pedro Silerio García, expresó que todo el programa es un desastre, porque están plantando huizaches en una zona huizachera, porque en el semidesierto están plantando candelilla y lechuguilla, productos que no tienen mercado.

Pero además, quién va a cuidar que esos árboles cuando crezcan, los beneficiarios del programa reciben del gobierno federal 5 mil pesos mensuales y se supone que son responsables del crecimiento de los árboles, ¿pero quién va a cuidar que los cuiden?

No es un secreto que paulatinamente los regímenes revolucionarios hicieron al campesino un vividor haragán que en su momento Banrural, Bangrícola, Anagsa y otros, sólo sirvieron para fomentar la corrupción, entre quienes lo manejaban y la flojera entre los que los recibieron, pero este régimen refinó.

Pero ciertamente los recursos no llegan a través de líderes, que no hay que negar que se los robaran, pero ahora llegan directamente al campesino, que no se lo roba pero no lo desquita.