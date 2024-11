“Todas aquellas actividades que no tengan indicadores y no representen un verdadero cambio en la sociedad se van a quitar”, informó el alcalde de Durango, Toño Ochoa Rodríguez, al declarar que ya se realiza un análisis de todos aquellos programas que tiene el Gobierno municipal y no cumplan con los objetivos esperados, pues hoy más que nunca se deberá tener una mejor organización del gasto ante el recorte del 50 por ciento de las participaciones federales.

En este sentido, el edil de la capital del estado, informó que ya se realizó una disminución de todos aquellos gastos que no son prioritarios como viáticos, rentas, energía eléctrica, giras de promoción turística, entre otros. Por el contrario, afirmó que el recorte de personal es la última medida que se podría tomar, sin embargo es un tema delicado y por lo tanto no quiere generar especulaciones e incertidumbre entre los trabajadores.

Imagen ilustrativa / Programas que no cumplan con indicadores, serán retirados: Toño Ochoa / Foto: Cuartoscuro.com

A 15 días desde que se les informó sobre la reducción de 55 millones de pesos y pararon de recibir 106 millones a solo 51 millones de pesos durante el mes de noviembre, Ochoa Rodríguez, informó que se realiza una reestructuración administrativa profunda, priorizando el empleo y las obras





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





“Vamos a hacer una reingeniería administrativa, dijimos que íbamos a tomar decisiones importantes y dolorosas, pero lo tenemos que hacer en función de que este Gobierno municipal responda a lo más importante, la familia de Durango”, dijo.

Por lo pronto, garantizó que obras como el Parque Lineal, el Hospital del Niño, la pavimentación y demás programas sociales que tiene el gobierno municipal siguen garantizados; aunque el tema administrativo habrá cambios.





Local Presupuesto Participativo fortalece el deporte en Durango

El alcalde del municipio de Durango, el más grande en densidad poblacional en el estado, descartó que la administración se encuentre paralizada en materia de servicios, ya que se sigue con el trabajo normal, sin embargo reconoció que se trata de un duro golpe para las finanzas municipales ante la disminución del 50 por ciento en sus percepciones.

“Desde que inició esta administración estamos muy conscientes de que tenemos que cuidar cada peso, por eso hemos invertido en obras de interés para los duranguenses. Sabíamos que no había el recurso necesario y que teníamos que priorizar no lo que pensara el presidente municipal, ni los regidores, sino la gente”, comentó.