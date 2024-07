Propondrá regidor regalar purificadores de agua en Durango capital

En próximas fechas, el regidor por el partido Movimiento Ciudadano (MC), Manuel de la Peña de la Parra, propondrá que Aguas del Municipio de Durango (AMD) regale filtros purificadores de agua en los domicilios, ante el alto porcentaje de minerales y arsénico que hay en el agua potable.

En entrevista, el regidor señaló que desde hace días se publicó un estudio en donde revela que el agua potable que llega a los hogares tiene altos niveles de minerales, principalmente flúor y aunque en niveles bajos, pero también hay arsénico.

Imagen ilustrativa / Manuel de la Peña propondrá que AMD regale filtros purificadores de agua en los domicilios, ante el alto porcentaje de minerales y arsénico / Foto: archivo / León Alvarado / El Sol de Durango

Debido a ello, es importante que las familias de más bajos recursos cuenten con dichos filtros para que puedan beber, debido a que no tienen la capacidad económica para adquirir agua embotellada continuamente.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





“En nuestra ciudad capital hay presencia sobre todo de flúor, cierta presencia de arsénico aunque no en niveles tan preocupantes como en otras regiones del estado y del país y es importante recordar a los duranguense que el agua que llega a nuestras casas no es purificada, es potabilizada, que es para el baño o aseo personal, pero no para el consumo humano”, refirió Manuel de la Peña.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Sol de Durango (@soldgooem)

Debido a ello aseguró que en las próximas semanas propondrá que AMD genere un programa en el que puedan entregar filtros purificadores para los hogares y a su vez estos generen un ahorro en la economía de quienes consumen agua embotellada.

Local En riesgo, Agua Saludable para la Laguna por extrema sequía





“La red de agua potable de Durango abarca el 98-99 por ciento de las casas regularizadas en el municipio, es decir quienes no tienen agua potable en sus hogares son aquellos que generalmente se encuentran en invasiones o fraccionamientos no municipalizados, pero la cobertura es buena”, dijo.

La propuesta irá encaminada en que dichos objetos se puedan regalar a las personas, principalmente en los hogares de mayor rezago social que oscila en la capital entre el siete y ocho por ciento.