Propondrán fondo especial para atender desnutrición en zona indígena de Durango

Próximamente se discutirá ante el Congreso del estado de Durango el presupuesto estatal para el 2022, por lo que la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Gabriela Hernández López, informó que se realizará la propuesta de crear un fondo especial para atender la nutrición de la niñez y las mujeres embarazadas en la zona indígena.

Esto luego de que se diera a conocer la muerte de una bebé de siete semanas de nacida luego de no poder ser alimentada por su madre, quien no producía leche materna a falta de alimento y no tenían acceso a leche de fórmula.

Ante esta noticia, la diputada local señaló que la situación que viven en las comunidades de municipios serranos como el Mezquital, son tan complejas que deben caminar incluso horas para poder llegar a un lugar donde pueden conseguir alimento, pues se encuentran lejos de lugares donde surten alimentos.

Hospital Materno Infantil en Durango/ Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Señaló que incluso hace falta más infraestructura carretera para que el transporte con alimentos y médico pueda llegar hasta esos lugares y quienes pasan por una situación similar a la de esta familia, lleguen a tiempo a recibir atención médica.

“El discurso tiene que pasar a la acción con resultados para que las niños y niños de la zona indígena y muchas zonas serranas tengan una mejor atención en cuanto a su nutrición desde la educación, desde su mamá en el embarazo y en el desarrollo de ellos”, comentó la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Por su parte, el gobernador de Durango José Aispuro Torres, al ser cuestionado sobre el tema, señaló que al enterarse de la situación se envió a un avión del Gobierno del estado para el traslado de la menor, lamentablemente ya venía en condiciones muy deterioradas y desafortunadamente falleció.

De ahí que pidió a la fiscal del estado, Ruth Medina Alemán, que se realizará una investigación para conocer cuáles fueron los motivos por los cuales la menor llegó en estas condiciones a la ciudad para su atención médica, “si hubo algún descuido de la madre, si hubo la falta de apoyo de alguna institución también lo vamos a saber, así que he pedido que se abra una carpeta de investigación”, comentó.

Explicó que por parte del Gobierno del Estado se tienen los programas alimentarios del DIF Estatal donde se les apoya a las madres desde la gestación hasta cuando comienzan a alimentar a sus hijos a través de la leche materna, sin embargo el Mezquital cuenta con más de 800 comunidades repartidas en un terreno de difícil geografía, por lo que los traslados se vuelven complicados.