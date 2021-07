Propone Iván Gurrola certificado médico de vacunación en restaurantes y comercios

El diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado (JUGOCOPO) Iván Gurrola, propuso que se dé uso al certificado médico de vacunación, expedido por la autoridad de salud correspondiente, para ser presentado en los comercios y establecimientos, a fin de poder prevenir contagios de Covid-19, al interior de los mismos.

“Se requiere trabajar en unidad y buscar mecanismos para cuidar también la economía y que no le pase a Durango lo mismo que otras entidades que están en semáforo rojo y que relajaron las medidas. Hoy, esos estados no tienen oxígeno, sus hospitales están saturados, y su economía se está cayendo”, manifestó el presidente del Poder Legislativo.

Es por ello que, la situación que viven otras entidades, es una llamada de atención para Durango, ya que no debemos relajar las medidas hasta que no estemos todos vacunados. No debe haber actividades que convoquen a la gente a acudir, como bailes y ferias.

Así mismo, el legislador propone que se comience con la vacunación para el sector restaurantero que es quien atiende a visitantes que vienen de otras entidades federativas y a los propios duranguenses.