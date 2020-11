Proponen condonar pago de actas de defunción

La iniciativa de reformas a la Ley de Hacienda del Estado busca autorizar a los municipios que así lo determinen, condonar hasta el 100 por ciento del pago de productos y/o derechos por actas de defunción, así como inhumaciones, rehinumaciones, permiso de cremación provocados por la pandemia del Covid-19, informó el diputado Pablo Cesar Aguilar Palacio.

“El objetivo principal de la iniciativa es apoyar a las familias que desgraciadamente han perdido la vida a consecuencia del Covid-19”, puntualizó al destacar el compromiso que tienen para apoyar a todos los duranguenses, ya que se han preocupado y ocupado por realizar las reformas necesarias al marco normativo local.

Al respecto, explicó que de los 16 mil 774 casos han resultado positivos de Covid-19, se tiene un registro de mil 16 defunciones, según las últimas cifras de la Secretaría de Salud.

“En este momento tan difíciles, todos debemos ser el mismo equipo para salir y reponernos de esta lamentable situación de la pandemia, donde las familias se han visto seriamente afectadas en su economía”, precisó Aguilar Palacio al realizar la ampliación de motivos.

Durante la sesión virtual, señaló que derivado de las cifras emitidas tanto por el Gobierno Federal y por el Gobierno del Estado, no se puede negar que el Covid-19 ha afectado inmensamente la salud de las y los duranguenses, sin embargo no es el único ámbito que ha sufrido graves consecuencias, ya que no se puede dejar de lado la economía local.

En este sentido, el legislador destacó que están conscientes que las necesidades son muchas, pero con esta propuesta legislativa están haciendo su aportación para que las familias no se vean preocupadas por pagar este tipo de gastos, que en muchas de las veces no están en posibilidades de cubrir.

Recordó que, con el regreso a color rojo en el semáforo de riesgo epidemiológico en el estado, fueron canceladas todas aquellas actividades que no resulten esenciales, con lo que se agravó fuertemente la situación económica de los ciudadanos.