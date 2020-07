Proponen crear un padrón de trabajadores de la salud

Este miércoles 15 de julio, durante la conferencia de prensa de la Reunión Interestatal Covid-19, la Alianza Federalista que reúne a 11 gobernadores del norte y centro del país, en voz del gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, reiteró la convocatoria a la unidad nacional y a una audiencia con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, a fin de compartir incidencias de la pandemia en estas regiones y el impacto económico.

Los temas centrales de este encuentro, fueron la salud, donde el análisis fue relativo a la situación difícil en la que ya se encuentra el personal del Sector. Explicó que por decreto presidencial muchos debieron de retirarse de la actividad y otros se han infectado, de ahí que existe una reducción importante en la plantilla laboral para brindar atención a los enfermos no solamente de Covid, sino en general, de todos los padecimientos.

Por ello, al seno de la Alianza se ha propuesto elaborar un padrón de disponibilidad de personal de enfermería y médico, a fin de capacitarlos para auxiliar al Sector Salud. Para ello se buscarán reuniones con facultades y escuelas de medicina y enfermería, con el objetivo de lanzar una convocatoria que servirá para tener la oportunidad de tener el personal suficiente y atender la demanda que hoy se tiene.

En este marco, en el que le dieron la bienvenida a los gobernadores de Aguascalienes y San Luis Potosí, quienes se suman a los mandatarios de Durango, Guanajuato, Colima, Michoacán, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco y Chihuahua; Aispuro Torres subrayó una vez más que el objetivo de este grupo es trabajar en conjunto por la salud y la vida de quienes habitan estas entidades y a la vez, compartir experiencias y protocolos para recuperar los empleos perdidos.

De igual manera, Aispuro Torres, como anfitrión, anunció el acuerdo para la formación de un organismo especial para la atracción de inversiones para promover a México en el mundo, como una manera de sustituir al programa Proméxico cuya desaparición provocó una condición más complicada en la labor que cumplía.

Desde luego, se buscará la coordinación con el Gobierno federal a través de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía para avanzar en este objetivo.

A la vez, se trabajará en la conformación de un esquema que aprovechará la experiencia de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), para acompañar con estrategias que ayuden a promover la economía de estas entidades del país a nivel regional y estatal.

Entre los temas revisados en la reunión, figura como fundamental resolver las distorsiones que se han generado con el actual sistema federal, “es luchar para que podamos construir un nuevo federalismo que permita efectivamente que hoy las entidades federativas y los gobiernos municipales, cuenten con mayor posibilidades de atender las demandas de la ciudadanía”, señaló.

Asimismo, José Rosas Aispuro Torres, reiteró la convocatoria de la Alianza Federalista a la unidad nacional y llamó de nueva cuenta la invitación al presidente López Obrador, para sostener una reunión en la que se compartan temas del combate a la pandemia y las consecuencias económicas de la misma.

Por su parte, el gobernador de Nueo León, Jaime Rodríguez Calderón, al aludir el cuestionamiento relativo a si esta Alianza Federalista observa proyecciones rumbo a las próximas elecciones, ironizó, “sabrá la chingada si para entonces existamos ante la amenaza de la contingencia epidemiológica”.

Y es que en no se trata de buscar culpables, sino trabajar en la situación que vive México actualmente y resolver los problemas en términos de salud y económicos, generados por la pandemia, “lo que está haciendo la federación es aventar buscapiés y tratar de distraer la opinión, por lo cual convoco a que no se apendejen, no le sigan la corriente al Centro”, respondió.

Y es que según dijo, las reuniones realizadas entre los gobernadores son justamente para tratar de reactivar la economía no es por decreto, “ningún gobernador y ningún presidente por decreto va a generar empleos, tenemos que provocar confianza para que esto suceda y es lo que estamos intentando hacer”, dijo.

De ahí que proponen establecer un nuevo organismo entre todos, que sea sostenido financieramente por los gobiernos estatales a fin de que mexicanos vayan a Asia, Estados Unidos, Europa y a toda las comunidades económicas del mundo, para atraer inversiones. Así como generar incremento en las exportaciones.