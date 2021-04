Prosigue denuncia en contra de la dirigente sindical Alicia García

Aunque se dictaminó una reparación del daño de alrededor de 900 mil pesos, que se acordó que se pagará en parcialidades, el proceso de la denuncia que interpuso el gobierno municipal contra la dirigente sindical Alicia García Valenzuela prosigue, afirmó Judith Ávila Lucero, Contralora Municipal.

Recordó que la denuncia se interpuso en su momento ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción por la ocupación de trabajadores del ayuntamiento en actividades ajenas el municipio, y se presentaron suficientes pruebas.

“Nosotros fuimos notificados de la audiencia en la que había de cumplirse el proceso que marca la ley y una de las alternativas es el proceso de reparación y que de alguna u otra manera es un acuerdo al que se llega y éste todavía tiene que ser validado o aceptado por el juez, una vez que sea aceptado y en cumplimiento de la relación del daño al erario, el juez habrá de determinar que es lo conducente” dijo.

La Contralora Municipal, señaló que estos recursos regresan a las arcas municipales y es el fruto de procesos que se integraron como es debido, se aportaron todos los elementos que dan a las autoridades el poder de la decisión, el proceso sigue, pero por lo pronto se dictamina la reparación del daño.

“La última palabra la puede dar el juez, yo creo que de alguna manera es beneficio para la administración, que se de un primer cumplimiento” dijo.

Se acordó que el pago de parcialidades no habrá de rebasar los 12 meses, una vez que se procede a la reparación del daño, el juez procede a dictaminar lo conducente.

Judith Ávila recordó que otras nueve carpetas presentadas por el ayuntamiento contra ex servidores ya están judicializadas, se tienen documentos y contacto permanente con la fiscalía anticorrupción, “se ha trabajado en ese sentido y se están llevando a cabo las audiencias, algunas se han tenido que estar difiriendo, debido a que algunos de los involucrados han cambiado domicilio y no han podido ser notificados y hasta que no se localice donde puedan ser notificados, el procedimiento sigue”.