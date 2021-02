¿Pueden regularse las redes sociales, sin olvidar la libertad de expresión?

Hoy en día ya no son tan positivas las redes como veíamos hace algunos años; hoy hay un lado oscuro en estas vías, sobre todo en las que permitan la violencia digital.

Existen espacios en la web que deben ser regulados, sobre todos los que son más utilizados con expresiones ilícitas; en contraparte, la libertad de expresión también debe defenderse en todo momento, opinó en entrevista con este diario el vocero de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública de Durango (SSP).

Al abundar sobre el tema, el funcionario refiere de entrada que la propuesta nacional, en la que el senador Ricardo Monreal, propone la regulación de las redes sociales y que sea el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la institución encargada de otorgar los permisos para su operación en México, con la finalidad, según explicaron, de proteger la libertad de expresión.

Interrogado sobre si existe la manera de establecer un control o algunas restricciones en el manejo de redes sociales, David Anaya Solís expuso que existen en el mundo muchos casos, como el de China, donde el gobierno tiene restringido el uso del internet como lo conocemos en esta parte del mundo.

“Es una zona en la que Google no puede trabajar, es decir, sí hay ejemplos en el orbe, relativos a la censura y regulación de ciertas plataformas”, comentó el especialista.

En una opinión totalmente personal, Anaya Solís, aclaró que en un momento dado este tipo de regulación podría constituir coartar la libertad de expresión al restringir algunas formas de comunicación en la web, “las redes sociales se han destacado por la facilidad de informar con agilidad. Twitter hacer 10 años resultó fundamental en eventos revolucionarios en diferentes países, donde ante la censura a los medios tradicionales, las redes se convirtieron en una forma de contacto”, explicó.

Al exponer su punto de vista, lo ejemplificó con el caso reciente de Estados Unidos, con la suspensión de la cuenta de Twitter de Donald Trump, todavía como presidente de aquel país, al respecto, indicó que se trató de un asunto muy debatible, donde se observa una idea de lo que estas empresas trabajan arduamente con diferentes organizaciones gubernamentales en las cuales ellos deciden qué censurar y qué no.

“Por ejemplo en el caso de Twitter no censura la violencia gráfica, delitos severos como pornografía infantil que no son borrados y se encuentran libremente en esa plataforma; su argumento de defensa es que la pornografía está permitida en este espacio, sin embargo, es una contradicción cuando censuran una cuenta de una persona y no lo que deberían. Es un tema muy debatible”.

Argumentó que ya no son tan positivas las redes como veíamos hace algunos años, “hoy hay un lado oscuro en estas vías, sobre todo en las que se permite la violencia digital, el acoso, la venta de cosas ilícitas, el fraude o incluso, delitos más aberrantes como la pornografía infantil, que son los casos en los que sí debería de haber regulación”.

Entonces, deben regularse mucho estos espacios en los que ocurre la violencia de manera evidente, sin embargo, el caso de la libertad de expresión, debe defenderse en todo momento.

En todo este contexto, “es importante promover el civismo digital, educar para disminuir el odio que el día de mañana tocaría a nuestros seres queridos”, dijo finalmente el especialista en la Policía Cibernética de la SSP.