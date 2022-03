Puente Francisco Villa se podrá concluir a finales de mayo

Ya van muy avanzados los trabajos del puente elevado en bulevar Francisco Villa y se estima que ésta obra será concluida para finales de mayo, aseguró el gobernador y aunque aún faltan algunas trabes por instalar se han establecido compromisos para que a la brevedad se surta el acero para las que restan.

Abordado durante su asistencia a la toma de protesta de la nueva mesa directiva de FECOP, José Rosas Aispuro Torres fue cuestionado por reporteros en torno a este puente cuya conclusión se ha retrasado.

Reconoció que ha habido dificultades para conseguir el material que se usa en la fabricación de las trabes, sin embargo los avances que existen ya son muy importantes y por ello la proyección es que sea concluida esta obra a finales del mes de mayo.

Puente Francisco Villa en Durango/ Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

Aseveró el mandatario que incluso hay comunicación con la empresa acerera, AAMSA de Coahuila, para que en el menor tiempo posible surtan el material para fabricar las pocas trabes que aún están pendientes de colocar.

Hoy en día se siguen instalando estos soportes que son parte de la base del puente, sin embargo faltan las más largas de 90 metros e incluso algunas de ellas ya han comenzado a construirse.

Local Surtirán 450 toneladas de acero para terminar el puente Francisco Villa

Afirmó además que la obra no se ha detenido, continúan los trabajos y aunque no todo está a la vista porque hay secciones cuyas labores no se alcanzan a observar.