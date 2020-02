Pymes, sin crecimiento ante falta de apoyos

El sector de las Pequeñas y Medianas Empresas, es el más desprotegido, no tuvieron crecimiento ante la falta de apoyos e incentivos fiscales, afirmó la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Magdalena Gaucín quien sostuvo que mientras no haya respaldo por el gobierno federal, difícilmente se pensará en un desarrollo.

La recién reelecta presidenta de la industria de la transformación, al ser entrevistada resaltó que trimestre tras trimestre se estuvo dando a conocer la caída de las Pymes, y el gobierno federal no tuvo el deseo de rescatarlas, de apoyarlas e incluso se atrevió a suspender programas de mucho beneficio para los emprendedores.

Gaucín Morales, comentó que en el gobierno actual, no se ha implementado una política que incentive y otorgue financiamientos, hoy la industria está detenida, sin embargo, se espera que en los próximos días se presente una reactivación con el financiamiento que logró el gobierno estatal.

Destacó que de cualquier manera les preocupa una deuda, pues la economía no se está moviendo, no hay movimiento en el sector industrial, realmente hay desconfianza de los inversionistas, porque las disposiciones fiscales los está desanimando y es algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha querido entender.