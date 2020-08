Que cuotas escolares se apliquen al 50%

Si bien es cierto que el ciclo escolar será virtual, los planteles escolares seguirán requiriendo labores de mantenimiento, sobre todo en sus instalaciones hidráulicas, ya que en el caso de inodoros hasta el 80 por ciento de las escuelas requieren alguna intervención para presentar condiciones adecuadas, mientras que la infraestructura para el lavado de manos, es prácticamente inexistente, de ahí que la propuesta de la Asociación Estatal de Padres de Familia, es para que las cuotas escolares se apliquen solamente en un 50%.

Así lo declaró en entrevista con El Sol de Durango, el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Miguel Ángel Villanueva Ruano, quien al abordar el tema señaló que es importante poner en claro que a nadie de la comunidad escolar le gustaría que los inmuebles escolares se vinieran abajo por falta de atención.

En tal sentido, señaló que si bien es claro que no habrá ciclo escolar presencial o tradicional, también lo es que las escuelas requieren constantes acciones de mantenimiento, es decir, la aportación de los padres de familia es importante para que estas instalaciones permanezcan en condiciones adecuadas, porque además hay que pensar que algún día se regresará a las aulas y éstas tienen que estar preparadas.

En tal contexto, consideró que ante los efectos de la pandemia, con una educación virtual, la sugerencia para quienes aplican las cuotas escolares, es para que se cobre solamente el 50% con relación al ciclo anterior; “esta es una mera sugerencia, porque es claro que cada escuela tendrá que tomar su propia decisión con base en el criterio principal de los padres de familia”.

Aclaró que es también vital recordar que ante esta misma circunstancia epidemiológica, es básico tomar en consideración la economía de las familias, pues hay no pocos casos de papás o mamás que han perdido su empleo, en cuyos casos, se exentaría el cobro.

Reiteró que no habrá clases presenciales, no hay condiciones para ello, empero, los inmuebles se tienen que mantener en buenas condiciones y en el caso de los inodoros o baños, pues éstos tienen que recibir atención porque hasta el 80% de las escuelas no presentan el aspecto más idóneo, y a la vez, en el caso de la infraestructura para el lavado de manos, que será una exigencia fundamental cuando se regrese a clases, prácticamente no existe.