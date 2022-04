Que expliquen candidatos cómo van a manejar una administración quebrada: Lalo Rodríguez

Para Eduardo Rodríguez Galvez, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación –Canacintra- en Durango, en este ambiente de campañas políticas rumbo a la renovación del Gobierno del Estado, es interesante que los candidatos expliquen, cómo van a asumir su compromiso con los duranguenses cuando tomarán una administración en quiebra, en la que de repente no hay ni para pagar la nómina.

A la vez, el empresario cuestiona si, en su proyección de gobierno de los próximos seis años, en cada área se habrán de colocar expertos conocedores de su labor, o se dará empleo a amigos y compadres.

Refirió el tema al subrayar la importante de recuperar le economía, el terreno perdido luego de los estragos que está dejando la pandemia.

Asevera que ante un panorama complicado y de alguna manera incierto, donde la competencia mundial está en efervescencia plena, en Durango hoy todos necesitamos de todos.

Estimó importante que algunos se bajen del ladrillo en el que se han mantenido años y con resultados lamentablemente desastrosos.

"Nuestra entidad tiene un problema grave, cuando Durango hasta el 80% de su economía se mueve a partir de los recursos del gobierno, donde dicho por propios funcionarios, de repente no hay ni para pagar la nómina",Señaló.

Fue enfático al señalar la necesidad de que algunos se bajen finalmente del ladrillo en que han navegado durante mucho tiempo. A la vez, se pronunció por reconocer también a los que han trabajado bien, que sí los hay; “y un aspecto fundamental es el que debe destacarse que aquí ya no debe haber héroes, y que una sinergia de gobierno como facilitador y con gente bien preparada, con empresarios empáticos también capacitados, procurar cómo hacer esa alianza de ir juntos por el progreso de Durango, puesto que está claro también que ni el Gobierno puede solo como ya se vio, y que ni los empresarios o al menos la mayoría, podemos hacerlo unilateralmente”.

El dirigente de Canacintra en Durango, subraya a la vez que una insistencia más en lo personal, es en el sentido de que el gobierno no tiene porqué regalar dinero, porque finalmente son recursos de todos, sin embargo, sí tiene que buscar y fomentar estrategias para que un peso no se pierda y al contrario, se convierta en $1.20; “eso lo vamos a hacer cuando los próximos conductores de Durango en el gobierno y en los municipios, coloquen en su equipo de trabajo la gente que conozca el tema y que no vayan a empezar a poner amigos o compadres, ojalá que es no suceda”.

“yo solamente les deje una pregunta con los que me he visto, para que ojalá que en ese proyecto político, nos dejen muy claro a la sociedad de Durango, cómo van a hacer para manejar una administración en quebrada, Y es que esa es la verdad –refuerza-, van a llegar con un déficit económico, desafortunadamente no hay dinero en los gobiernos y “me parece que lo primero que tienen que hacer es nombrar unos buenos administradores, verdaderos especialistas, porque si antes se administraba la abundancia, hoy van a administrar la crisis, la pobreza”.

Eduardo Rodríguez admite que desde luego el empresariado también tiene una gran responsabilidad en este escenario, para pagar buenos sueldos y desde luego continuar pagando impuestos en el caso de los que lo hacen, porque también en este medio hemos encontrado áreas de oportunidad para contribuir con el desarrollo del país.

De igual manera, marca la trascendencia de que los candidatos presentan propuestas viables, reales, “porque ya no les vamos a comprar proyectos macro imposibles. ¡Aguas con esas propuestas! Por que se convierten en armas de doble filo; “yo creo que los tres candidatos a la gubernatura del estado lo saben y si alguno de ellos le pone demás en su plan de trabajo, hay que advertir que nadie es tonto y menos ahora, que todos andamos en el valle de la amargura; entonces que no nos quieran ver como ignorantes”.

En la recta final de la plática, el líder de los industriales de transformación en la entidad, señala que sí hay buenos políticos en Durango, como hay también empresarios serios; “entonces hay que buscar esa combinación positiva y que los que no han dado el ancho, pues simplemente darles las gracias, como en el medio empresarial, cuando alguien no cumple se le despide, tan sencillo como eso y lo digo en un plan constructivo, porque yo tengo gran respeto por los políticos, tengo gran respeto por los empresarios y un amor muy grande por Durango”.