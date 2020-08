Que Morena no repita la amarga experiencia del año pasado: G. C.

Para no repetir la amarga experiencia del año anterior, en que el Movimiento de Regeneración Nacional se llevó una severa lección, con un sinnúmero de derrotas en toda la entidad, mientras que en algunos casos ni siquiera registró candidatos, el reto es sacudirse a los priistas infiltrados ya en la estructura morenista, así como a los afines a Rosendo Salgado y Yeidkol Polevnski y conformar una unidad real, afirmó en entrevista con El Sol, Gustavo Pedro Cortez, miembro de ese partido político, quien entiende que como está actualmente este instituto político, simplemente repetiría la experiencia de 2019.

En la charla para los lectores de este matutino, Pedro Cortez advierte de entrada que los tiempos se están agotando en MORENA, cuando los primeros días del próximo mes de septiembre se pone en marcha el proceso electoral 2020-2021.

En tal contexto, los partidos políticos deben tener en regla, actualizada, su estructura organizativa, porque iniciado el proceso, ya no podrán desarrollar ninguna modificación.

Por tanto, señala, es importante comentar que este miércoles 19 de agosto, el Tribunal Electoral determina si se queda Alfonso Ramírez Cuéllar a la cabeza de MORENA para este proceso, o se desarrolla una elección para definir la dirigencia nacional de este partido político.

A partir de esa definición, el impacto en Durango constituirá reacciones, reconoce el entrevistado.

Hay la disposición en Durango de trabajar de manera institucional con MORENA, indica el ex petista, quien explica que la senadora Margarita Valdez ha estado haciendo un esfuerzo importante por coordinar a los delegados electos y otros compañeros más que se han incorporado en esta proyección de coordinar y ordenar, atendiendo la sugerencia de Berta Luján y Alfonso Ramírez Cuéllar.

Existe ya hay una propuesta en el centro, empero, la directiva nacional no resuelve todavía; “sin embargo, también hay que reconocer que hay un debate, pues en Durango hay mucho ruido porque hay muchos intereses y no todos de morenistas. Hay gente del PRI que se quieren apropiar de la estructura de Morena, para repetir la historia de la elección municipal del año anterior, esa es la verdad. Hay gente del grupo de Rosendo Salgado que quisieran que las cosas sigan igual”.

Por tanto, el ex síndico municipal, afirmó categórico que entonces el reto es salir de este conflicto, apartar a los grupos de interés del PRI que están dentro de Morena, así como a las propias gentes afines a Polevnski, que encabeza Rosendo Salgado; “porque en Morena de Durango necesitamos una nueva ruta, y esa es la que estamos construyendo a través de los senadores”.

Y es que, menciona, ahora se incorpora José Ramón a este proceso para apoyar el ordenamiento de la vida interna del partido y ojalá y lo logremos; “para ello, debe haber una resolución este jueves 20 de agosto, donde todo dependerá del resultado que emita el Tribunal Electoral respecto a si se queda Alfonso Ramírez o se llevan a cabo elecciones”.

En Morena de Durango, afines a lo que quiere Andrés Manuel, necesitamos ganar los cuatro distritos federales, así como los 15 locales y para ello, hay muchas posibilidades, pero sin unidad no es posible; “ese es precisamente el reto mayor, porque no queremos que se repita la experiencia de las elecciones de 2019, en las que Morena pudo haber ganado muchos municipios y a partir del desorden habido, no se registraron candidatos tras los intereses cuyo responsable es Rosendo Salgado y el grupo de Yeidkol”.