¿Qué motiva a la "chaviza" a vacunarse contra el Covid-19? Aquí te lo contamos

Falta poco para que inicie el proceso de vacunación a jóvenes de 18 a 29 años de edad en la capital duranguense, pues ante la llegada de un lote grande de vacunas del laboratorio Sinovac, se estaría en condiciones de poder vacunar contra la Covid-19 a mayor porcentaje de la población de 18 a 29 años con dicha vacuna, así lo informó Sergio González Romero, secretario de Salud del Estado.

Nos dimos a la tarea de preguntarle a los jóvenes, ¿Cuál es la motivación por la que quieren recibir la vacuna anti Covid?, aquí te presentamos sus testimonios:

Vacunación anti Covid para jóvenes. / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

“Me impulsa vacunarme por todos aquellos que perdieron la batalla contra el Covid, y no pudieron ser despedidos por las personas que más los amaban en vida por ellos y por los más vulnerables” - Roció Manqueros

“Tengo 26 años mi medio hermano fue enfermero en el 450 lamentablemente falleció en diciembre fue víctima del Covid pero lo superó lamentablemente la muerte lo encontró en la carretera y en su honor quiero vacunarme” - Ángel Contreras

Desafortunadamente desde que inicio la pandemia causada por este virus cientos de personas han perdido la vida, y dirimente los contagios siguen incrementándose, por lo que la aplicación de la vacuna anti Covid puedes ser determínate.

“Ya me contagié y estuve a punto de morir, viví la situación de batallar para encontrar espacio en un hospital, me ha tomado mucho tiempo, esfuerzo y dinero recuperarme y siento que su vuelve a darme no la cuento y lo que viví no se lo deseo a nadie y por ello me vacune y estuve pendiente de que mi familia también se vacunaran y he apoyado con agua y lo que he podido al personal que participan en la vacunación en mi Municipio” - Blanca Contreras

Imagen ilustrativa/ Foto: Archivo | El Sol de México

Muchos de estos jóvenes han vivido muy de cerca la situación que rodea el portar el virus, por eso están más que convencidos que al vacunarse podrán cuidare a sí mismos y a los demás.

“Porque a mí y a mi familia nos dio Covid y la pasamos muy mal y definitivamente no quiero sentir eso de nuevo” - Claudia Ramflo