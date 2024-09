¿Qué requisitos debe cumplir una persona para donar sangre?

Es muy común ver sobre todo en las redes sociales solicitudes de apoyo para donar sangre por algún paciente internado, sin embargo, es una tarea complicada el recaudar la cantidad suficiente, pues hay mucho desconocimiento alrededor de esta labor altruista. Por ello, te enlistamos aquellos requisitos que debe cumplir una persona al momento de convertirse en donador de sangre.

Te puede interesar leer: ¿Qué pasa si te conviertes en un donador altruista de sangre y cuántas vidas salvarías?

En el caso del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, de la Secretaría de Salud de Durango (SSD), se pide presentarse a las 7:00 horas, aseado, con una identificación, y luego de haber ayunado por seis horas mínimo, sobre todo sin haber adquirido lácteos, carnes y grasas. Se pide ir con tiempo, pues mínimo serían dos horas para el debido proceso.

“No haber padecido hepatitis, brucelosis, paludismo, tuberculosis, chagas, zika y chikungunya en los últimos seis meses” / Foto: Cuartoscuro Carolina Jiménez Mariscal

Los donadores deben pesar más de 52 kilogramos, y tener entre 18 y 65 años de edad. Al momento en que se acude al procedimiento, se requiere que la persona vaya descansada, sin haberse desvelado. Se piden mínimo siete horas de un buen descanso.

No podrán donar sangre aquellas personas enfermas del corazón, con epilepsia y/o ataques. En caso de tener hipertensión o hipotensión, se debe estar controlado. Avisar en dado caso si es que se está tomando algún medicamento.

➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp

“No haber padecido hepatitis, brucelosis, paludismo, tuberculosis, chagas, zika y chikungunya en los últimos seis meses” / Foto: Cuartoscuro Damián Sánchez Jesús

“No haber padecido hepatitis, brucelosis, paludismo, tuberculosis, chagas, zika y chikungunya en los últimos seis meses”. Asimismo, se pide no practicar la prostitución; no tener relaciones sexuales de riesgo.

El Centro de Transfusión pide no tener tatuajes, acupuntura, perforaciones por aretes en el último año, o haberse inyectado con agujas usadas. No ser adicto a una droga, no haber ingerido bebidas alcohólicas al menos 72 horas antes.

Al momento en que se acude al procedimiento, se requiere que la persona vaya descansada, sin haberse desvelado. Se piden mínimo siete horas de un buen descanso / Foto: Cortesía

En tanto, en el caso de ser mujeres, no estar embarazadas o amamantando. Finalmente, no haber recibido transfusiones previas en el último año.

Cabe precisar que el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea se encuentra en el Hospital General 450, en la parte de atrás del terreno, sobre bulevar José María Patoni.