Que se acaben los rumores que esta coalición tiende a poderse destruir: Arturo Yáñez

“Que se acaben los rumores que esta coalición tiende a poderse destruir y a poderse desintegrar, estamos más firmes que nunca, estamos unidos”, aseguró Arturo Yañez Cuellar dirigente estatal del PRI y agregó que los 3 presidentes de los partidos están contribuyendo a la unidad interna de la alianza "Va por Durango".

Dijo que hoy se reunirán para establecer criterios para las designaciones de candidaturas a presidentes municipales, como las fortalezas que tiene cada partido en cada municipio, donde es más fuerte y poder designar a los mejores perfiles, sin que ganen las pasiones de carácter partidista.

Local Sería una locura que el PAN no encabezara la alianza "Va por Durango": Damián Zepeda Sobre las declaraciones del senador del PAN, Damián Zepeda, de “sería una locura que el PAN no encabezará, la alianza Va X Durango”, en la candidatura a la gubernatura, realizadas en su visita a la capital para dar su apoyo al precandidato Héctor Flores, dijo “quienes vengan a destruir, a enfrentarnos a los duranguenses, a poder dispersar la circunstancia de carácter partidista, no estamos en ese ritmo”.

Por otro lado, señaló que serán bienvenidos todos los actores de carácter nacional que venga a construir, a unir y a identificarse para consolidar una unidad interna en la coalición, porque lo más importante es cuidar a Durango y cuidar la coalición.

Reiteró “estamos unidos y fortalecidos, con la prioridad de Durango y la coalición”, en el caso de que un carril los lleve a una desintegración, y des-unidad, perdería la entidad.