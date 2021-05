Que se respeten protocolos pese a semáforo verde: Castrellón

Javier Castrellón, candidato a diputado federal por el distrito 01 de la alianza "Va por México", exhortó a partidos políticos, coaliciones y candidatos, a respetar los protocolos de sanidad y a evitar los eventos masivos, pese al semáforo verde.

Dijo que no es momento de bajar la guardia, pues es la oportunidad de reactivar actividades, respetando los protocolos de salud contra el covid-19.

“En lo personal, voy a mantener siempre los protocolos de sanidad y exhorto a todos los partidos políticos, a las coaliciones, a los candidatos a ser responsables, no porque estemos en semáforo verde y porque ya haya una población vacunada vayamos a tener que bajar la guardia” resaltó el candidato de la coalición “Va por México”.

Esta es pues una gran oportunidad para todos los duranguenses, de seguir las estrictas medidas de seguridad, cuidar sana distancia, el uso de cubre bocas, gel antibacterial, sanitizar espacios, y evitar aglomeraciones mayores a 40 personas, todo ello contribuirá aún más a combatir la pandemia, y que cada lleguen más vacunas para terminar de inmunizar a la población y que por consecuencia poco a poco se reactive el resto de las actividades.

“Hay que ser responsables, estamos prácticamente en las últimas tres semanas de campaña" / Foto: Cortesía | Javier Castrellón

Javier Castrellón reiteró que es necesario evitar eventos masivos, “hay que ser responsables, estamos prácticamente en las últimas tres semanas de campaña, no tenemos porqué arriesgar a la gente, tenemos que ser conscientes de que el semáforo verde no es indicativo de que ya no hay pandemia”.