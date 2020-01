Que sea permanente "Mochila Segura"

Se debe retomar de manera permanente el Protocolo de Operación para el Programa “Mochila Segura”, ya que no requiere de recursos económicos, sino del apoyo de los padres, además de fortalecer la unidad familiar y la reconstrucción del tejido social, propuso la diputada Alicia Gamboa Martínez.

Al presentar un punto de acuerdo, el cual fue avalado por unanimidad, por la Comisión Permanente, recordó que el programa ya se venía aplicando desde hace varios años, el cual se detuvo porque se consideraba que violaba los derechos humanos.

“No se puede ser reactivos, sino preventivos ante los acontecimientos que se registraron en el Colegio Cervantes en la ciudad de Torreón, Coahuila”, consideró la representante popular al resaltar la voluntad de los diputados locales para avalar su propuesta.

En este sentido, Gamboa Martínez señaló que la participación de los padres de familia en los protocolos de “Mochila Segura” seguramente construirá una red de prevención, como originalmente ha sido su objetivo.

“No puedo adelantar cómo será el procedimiento, pero es necesaria su aplicación, de eso no hay duda, no puede arriesgarse la integridad física de estudiantes, maestros y personal en general, se necesita revisar las mochilas para verificar que no porten armas de fuego o punzo cortantes que en determinado momento utilicen para dañar”, resaltó durante la sesión ordinaria.