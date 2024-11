Se cayó la propuesta del pago de multas de tránsito de manera inmediata y a través de una terminal bancaria, denominada E-Multa, informó el regidor del Ayuntamiento de Durango, Jorge Silverio Álvarez Ávila, quien detalló que había muchas dudas en torno a la propuesta, que no daba certeza y factibilidad a los automovilistas.

Aunque seguramente este año ya no podrá llevar a cabo, puesto que ya quedan muy pocos días antes de que finalice el año, se continúa buscando la forma en la que se pueda dar salida a este proyecto, pues la idea no está abandonada por completo, y quizás al inicio del 2025 se retomará el tema, “aunque por lo pronto ya no hay nada de eso”, comentó.

Queda en pausa proyecto de cobro de multas vía electrónica / Foto: @SilverioRegidor

Fue durante la pasada reunión de la Comisión de Seguridad, encabezada por el regidor, hace un mes aproximadamente, se discutió de nuevo el tema, sin embargo de acuerdo con información del regidor, el proveedor que se había seleccionado para desarrollar el proyecto, se le encontraron muchas fallas una vez que realizaron las primeras pruebas.

“No daba bien el ticket, y situaciones de este tipo”, comentó Álvarez Ávila, al detallar que se comenzó a buscar a otro proveedor interesado. Y aunque el proyecto sigue vigente, se continúa con la búsqueda de una mejor opción.

Queda en pausa proyecto de cobro de multas vía electrónica / Foto: Archivo | OEM

Al cuestionarlo por el nombre de la empresa que había escogido para dotar del sistema de cobro digital, dijo desconocer el dato, sin embargo finalmente el proyecto no logró concretarse, “la idea es que sí se implemente, pero están buscando que sean mecanismos que de verdad le funcionen al ciudadano, le ahorren el tiempo y sea más cómodo para ellos una vez que tengan la desgracia de haber sido infraccionados”, comentó.

Cabe señalar que en enero de este año, el propio alcalde de Durango, Toño Ochoa Rodríguez, fue quien anunció que se estaba en proceso de evaluación la posibilidad de hacer el pago de infracciones viales de manera electrónica, esto con el propósito de darle mayor certeza a la población.





La idea es que a través de una terminal que porte el agente de Vialidad aplique la multa, sin embargo los automovilistas tendrían la oportunidad de hacer el pago vía electrónica, e incluso hacer uso de su tarjeta bancaria para evitar la vuelta hasta la Unidad Administrativa.

Aunque la intención era ponerlo en práctica el mes de febrero, a poco más de concluir el 2024, este sistema nunca llegó a hacerse realidad, lo mismo que las fotomultas de tránsito, las cuales estaban previstas para iniciar durante septiembre del 2023.