¡Quédate en casa! Exhortan a los duranguenses ante contagios por Covid

Como mexicanos nos gusta reunirnos, pero hay que evitarlo al máximo, porque la cadena de contagios no para y la sepa Delta es altamente contagiosa y puede producir problemas aún en los vacunados, por tanto es indispensable evitar reuniones este 15 de septiembre, señaló el secretario de salud en el estado, Sergio González Romero, quien indicó que éste martes se reportan 4 defunciones y 35 casos nuevos a la Covid-19 en el estado de Durango.

Al ser cuestionado sobre el avance en la vacunación de los menores que interpusieron un amparo, respondió que la secretaría se encuentra en el procesos de reunir expediente, para proceder a la vacunación en cuanto esté completo y completamente valorados los menores.

Municipios Será virtual Grito de Independencia en Canatlán

Añadió que en Durango se valorará la vacunación de menores, esto en referencia con el estado vecino de Coahuila donde se anunció la vacunación de menores en algunos municipios, el funcionario estatal dejó claro que se necesita tener seguridad en dicho grupo de edad, “no es solo vacunar, se debe saber el riesgo-beneficio, para no entra en problemas, pues no está científicamente comprobado, por ello no hará dicho procedimientos sino tienen la seguridad científica”, subrayó.

Actualmente en el estado se registran 122 pacientes hospitalizados, de los cuales 34 se reportan graves. Los nuevos casos confirmados, se distribuyen de la siguiente manera: 15 en Durango, 9 en San Dimas, 6 en Nuevo Ideal, 1 en Gómez Palacio, 1 en Guanaceví, 1 en Lerdo, 1 en Mezquital y 1 en Rodeo. De las defunciones, 3 corresponden al municipio de Durango y 1 a Canatlán.

#ATENCIÓN

Hoy se confirman 35 nuevos casos y 4 defunción.



CIFRAS COVID-19 EN EL ESTADO DE DURANGO#NoBajesLaGuardia pic.twitter.com/ihA4YBGKpQ — Secretaría de Salud (@SSDurango) September 14, 2021

González Romero adelantó que dentro de poco se instalarán dos módulos para atender a los rezagados, ante ello se dará el aviso oportuno y evitar confusión, “se dará fecha, hora y grupos de edad”.

Añadió que aún no hay fecha para la aplicación de la segunda dosis para el grupo de 40 a 49 y de igual forma se dará a conocer de manera oportuna los días que se realice a fin de evitar malos entendidos.

Para finalizar el titular de salud señaló que la mayoría de las muertes a causa de la Covid-19 se presenta en personas no vacunadas o máxima una dosis aplicada, la cadena de contagio son las reuniones familiares, por ello “no se aconseje tener reuniones masivas”, finalizó.