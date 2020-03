 ¿Quieres saber cómo sobrevivir a la cuarentena por el Covid-19?

Ante las medidas de prevención que se han planteado a nivel mundial para evitar la propagación del Covid-19, entre las que se encuentra quedarse en casa, muchas personas ya están laborando desde sus hogares y los niños deben realizar actividades para cumplir con sus estudios, este cambio de rutina puede resultar difícil y estresante para cada familia, pero no imposible de sobrellevar.

El doctor Ivan Herrera señala algunas recomendaciones para poder sobrevivir a la cuarentena, ya que todo siempre tiene una parte positiva, y es que puede ser el momento de retomar la comunicación y cercanía con tus seres queridos.

Señaló que la Organización Panamericana de la Salud distingue las manifestaciones psicológicas que se pueden darse en las 3 fases que establece la Organización Mundial de la Salud para el desarrollo del coronavirus.

En una primera etapa, el doctor comenta que las personas pueden experimentar mucha expectativa de lo que va a suceder, pensar demasiado en lo que puede pasar luego, imaginando un panorama negativo, que genera ansiedad.

El estar con tal expectativa puede ser generada por el exceso de información que se consulta en los medios de comunicación sobre la situación del coronavirus en diferentes partes del mundo, mucha de esa información solo se distribuye para generar miedo.

Algunas personas pueden incluso hasta sentir algunos síntomas, pero es por el pánico colectivo que se genera con toda esa información de fuentes no fidedignas.

Mientras, otro grupo de personas pueden pasar por la sobrevaloración, lo que significa que no creen lo que está sucediendo, por lo que no hacen caso de las recomendaciones que brindan las autoridades de salud ante la contingencia.

Durante la segunda fase, que es cuando ya está la problemática, y viene el cambio de la dinámica familiar, y es en la que nos encontramos en este momento, informo que el Instituto Nacional de Psiquiatría expone que se deben establecer actividades de esparcimiento que involucren a toda la familia.

Recomendaciones generales

Por el cambio de la dinámica familiar durante la cuarentena se deben establecer horarios para realizar las actividades de trabajo y los estudiantes un momento de estudio, pero sin excederse en el tiempo.

Para las personas que no pueden dormir, es todavía más recomendable establecer una hora fija para dormir y para despertarse, tal y como lo hacía en su rutina diaria al acudir a su lugar de trabajo, para cuando retome la actividad normal no le sea difícil.

El no exceder en la ingesta de alimentos también es algo que se recomienda para la salud, pues al no salir a la calle con normalidad, no hay el mismo gasto de energía y si puede provocar además de aumento de peso, algo de ansiedad.

En el caso de quienes están acudiendo a alguna terapia psicológica, se les sugiere que no dejen de seguir con su terapia, ya que gracias a las nuevas tecnologías y durante esta cuarentena los especialistas están brindando atención por videollamadas, para seguir con el apoyo a sus pacientes.

El doctor reconoce que durante la cuarentena hay grupos de personas muy vulnerables, como las que sufren depresión, ansiedad y algunos adultos mayores, por lo que es necesario que si llevan un tratamiento médico no lo dejen, pero si no es así y creen que necesitan algún tipo de atención no traten de automedicarse y pidan ayuda de especialistas.

Recomienda disminuir el consumo de las redes sociales, precisamente para evitar caer en pánico por la desinformación, el dialogo con la familia es indispensable para retomar los lazos familiares que quizá se han perdido, porque muchos padres de familia solo ven a sus hijos por la mañana y por la noche cuando llegan a casa.

Menciona que si se debe mantener informado, pero en fuentes oficiales, que brindan información real, y atender las sugerencias de las autoridades, pero principalmente dijo que se debe ser responsable con su salud y con la de los demás.