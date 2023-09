Ración alimenticia y productos de higiene exigen alumnos de la Normal Aguilera

Desde las 07:00 horas de este lunes 4 de septiembre llegaron a Durango capital, alumnos pertenecientes a la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera que se encuentra ubicada en el municipio de Canatlán, para manifestarse cerrando las oficinas de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) y las de la Secretaría de Finanzas, para protestar por el incumplimiento de acuerdos ya firmados, entre autoridades y estudiantes.

Te puede interesar: Toman estudiantes instalaciones de la Normal Rural J. Guadalupe Aguilera

“No nos ha llegado el recurso de la ración de la alimentación y de material de higiene para la Normal de Aguilera, hoy iniciaba el semestre y todas las actividades educativas pero no se pudo hacer precisamente porque nos falta ese recurso", así lo expresó uno de los alumnos de la Escuela Normal, que se encontraba haciendo guardia en las instalaciones de la SEED.

Alumnos de la Escuela Normal Aguilera toman las instalaciones de la SEED / Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

Explicó que la afectación es para 400 alumnos que pertenecen a la escuela, y que llegan a Canatlán Durango, de diferentes comunidades, “somos de familias de escasos recursos, y por ser una escuela-internado se requiere la ración alimenticia para todos, más los materiales para higiene, entre otras cuestiones que ayudan al correcto funcionamiento".

Los acuerdos se hacen con anterioridad, para que estén listos al momento de ingresar a clase, y que no se impida la realización de actividades, por eso nos manifestamos de manera pacífica para hacer presión, porque de otra manera no nos hacen caso, de momento estamos subsistiendo con lo que había en el comedor.

Esperamos que la situación se resuelva lo antes posible, para poder regresar a las actividades normales, pues ese recurso se requiere para todo el semestre, y lo que queremos es que salgan lo más pronto posible estos puntos.

Alumnos de la Escuela Normal Aguilera toman las instalaciones de la SEED / Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

Sobre una lista que se dio a conocer el semestre pasado con peticiones de aparatos eléctricos, que incluía celulares inteligentes, pantallas, ventiladores, memorias y audífonos, apuntó que solo fueron rumores.

Por parte de la Secretaría de Educación hasta poco antes del mediodía, se informó que no hay negociaciones hasta el momento, están en espera de la solicitud de peticiones de manera formal.









Afecta a comerciantes manifestación de la SEED

El cierre y toma de la SEED, por la manifestación de alumnos de la Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, afecta también a comerciantes y personas que van a realizar trámites a la dependencia, pero en el caso de los comerciantes, es porque se registra un día con pocas ventas, pues se les impide vender sus productos como diariamente lo hacen.

Te puede interesar: Desmienten normalistas que solicitud hecha a SEED esté en pliego petitorio

Adriana, una de las comerciantes que depende directamente de las ventas a trabajadores de la secretaría, y ofrece jugos, yogurt, fruta, dulces y botana, afirmó, que desde que llegó a abrir el local, y se dio cuenta de la manifestación, supo que no iba a tener una buena venta, pues es así siempre que se presenta un cierre de la dependencia.

“Pensé que se me iba a quedar todo, al menos ya se vendieron algunas cosas, pero los jugos no, y por la hora, ya no se van a vender. Mis principales clientes son los trabajadores de la Secretaría, o las personas que vienen a realizar un trámite y tienen que esperar por cualquier cosa. Ahorita que pregunte con otra señora que vende comida, estaba preocupada porque no llegó gente y ella tiene contratados trabajadores".

Cuando la secretaría está abierta hay mucho movimiento de gente, llegan y se van, compran algo, pero también los trabajadores que compran su desayuno diario, o que salen por algún antojo o botona, pero si no están las ventas son bajas.

En esa misma situación se encuentran las bajas ventas de los comerciantes que venden afuera de la dependencia en puestos fijos y semifijos, y los de locales de venta de gorditas y comida que se localizan alrededor.

Alumnos de la Escuela Normal Aguilera toman las instalaciones de la SEED / Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

Otra afectación es para las personas que llegan a realizar algún trámite, algunas personas incluso de fuera de la capital, o solicitar orientación para cuestiones educativas en sus escuelas, como la señora Bibiana Valdermar, que esperaba poder hablar con alguien para que la orientará sobre cómo conseguir los libros de texto.

“Venía a preguntar sobre los libros, vengo llegando de Sinaloa, no hayamos cupo para mi hija, más que en la Escuela Luis Donaldo Colosio, mi hija entro a tercer grado, pero la maestra me dijo que ya no había libros, que les sacará copias, pero son muchos, esperaba que me pudiera orientar o solucionar algo en la SEED", concluyó.