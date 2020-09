Realiza El Sol de Durango Séptimo Foro Cafeteando “Vale la pena vivir”

Con el objetivo de seguir aportando información importante a la comunidad, El Sol de Durango realizó su séptimo foro Cafeteando, con la presencia de especialistas en el tema de prevención del suicidio, es el segundo en modalidad virtual siguiendo las indicaciones de las autoridades para prevenir los contagios de Covid-19.

El suicidio es un tema tabú en la sociedad, pero también es uno de los problemas sociales más importantes a nivel mundial, en México es la segunda causa de muerte en jóvenes, por lo que es necesario que se dirijan acciones para evitar más casos, pues afortunadamente es algo que se puede prevenir.

La psiquiatra Carolina Herrera, Directora del Hospital de Salud Mental, Miguel Vallebueno, precisó que la salud mental siempre será un tema tabú porque no se entiende como una condición en la que se necesita atención, tratamiento y apoyo, por eso influye el estigma de identificar los diferentes cuadros o enfermedades, que muchas veces las familias suelen esconder. Lo que se debe hacer ante el suicidio, es hablar y ponerlo en la mesa, para poder hacer algo.

El suicidio es un problema con el que hasta los países grandes potencias están lidiando, y es un problema que seguirá presente en las problemáticas sociales, por lo que es necesario trabajar en la prevención, expresó Elizabeth Blass, Doctora en Terapia Gestalt y Presidenta de la Federación de Psicología del Estado de Durango.

Por su parte Juan Antonio Gurrola psicólogo Infanto Juvenil y director de Bienestar Centro de Atención Psicológica Integral, determinó que siempre da miedo hablar de cosas que no conocemos o pueden generar algún tipo de malestar, pero el suicidio es uno de los retos actuales a los que se tiene que enfrentar la sociedad, y sumado al regreso a la nueva normalidad, se debe estar atento a lo que se viene. Por lo que es necesario dejar atrás los tabús a los temas de la salud mental.

Roberto Cárdenas Arreola Director de Normatividad y Atención a la Salud Mental del Instituto de Salud Mental, considera que el tema del suicidio es muy complejo, y que se puede abordar desde muchos puntos de vista, incluso las personas no creen que el cometer este hecho, es porque viene de una enfermedad, cuando la mayoría de las personas que comenten suicidio padecen algún problema mental como depresión.

75% de los suicidios ocurren en países con economías bajas, pero son muchos factores violencia, depresión, etc., y las personas no acuden a atender su salud mental. No aparece de manera aleatoria y se puede prevenir atendiendo a todos los factores que se dan.

Juan Carlos García Ramos psicólogo Clínico del Hospital del IMSS en Querétaro, explicó que por lo general tanto las personas como las autoridades, están acostumbradas a atender la salud física, pero poco es lo que se destina a la salud mental, aunque la pandemia al menos ha hecho que sea recuperado el terreno en atención.

Aunque el problema del suicidio es importante, hay que buscar ayuda porque se puede prevenir, existe la manera de apoyo, y no se debe de vivir con problemas de salud mental, porque como ya se señaló, la buena noticia es que se puede combatir y prevenir. Importante fortalecer la conexión con la familia y los demás seres humanos, aprender a pedir ayuda, porque son factores protectores. Hay que tener en cuenta que somos mejores de lo que creemos, y de los que los propios pensamientos nos dicen. Necesario prestar atención en lo que esta ocurriendo y brindar respaldo a quien lo necesite.

Como sociedad se debe escuchar y no juzgar a las personas, si se sabe de alguien que esta pasando por una situación difícil se puede acompañarlo, no importa que no seas un profesional, el escuchar a alguien es importante, pues eso puede hacer una gran diferencia.

Los panelistas coinciden en que Vale la pena vivir, porque la vida nos ofrece nuevos retos, nuevas oportunidades y nuevas aventuras, siempre puede haber una enseñanza en las cosas que pasan, y si se requiere ayuda hay que buscarla.

Panelistas invitados