El Gobierno municipal de Durango, trabaja con el personal de la Sindicatura y de otras áreas de la administración para conocer el estado de la salud mental de quienes laboran ahí, principalmente de aquellos que tienen trato con los ciudadanos, pues la intención es contar con empleados saludables física y mentalmente, informó la síndico municipal, Alicia Gamboa Martínez.

“Esto habla también de un buen desarrollo en cuestión de trabajo y sobre todo que en cada una de las áreas puedan desdoblar un trabajo eficiente”, comentó la funcionaria municipal, quien señaló que durante las capacitaciones que se realizan con expertos en el tema emocional, se han detectado situaciones de depresión, ansiedad e incluso pensamientos suicidas en tres o cuatro casos.

Aseguró que se trata de la enfermedad del siglo, y se vino a agravar debido a la pandemia, por lo que si este tipo de problemas son detectados en un grupo cercano a los cinco mil trabajadores que conforman la plantilla laboral del Ayuntamiento de la capital del estado, “imagínate cómo estamos afuera”.

Realizan talleres para identificar problemas de salud mental en trabajadores municipales / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

De ahí que ya se trabaja en una estrategia que se comenzará a aplicar a través de la Dirección Municipal de Salud Pública, aunque se tienen que reforzar todas las áreas del Gobierno municipal para salir al territorio a detectar este tipo de situaciones que aún falta por atender de lleno.

“Algo que yo he detectado es que es el día a día, en cada familia hay una situación, eso pasa en todas las familias de Durango y nosotros no somos la excepción”, comentó Gamboa Martínez, tras señalar que el estrés post pandemia ha pegado más en el tema emocional, no solo por el confinamiento al que se vio obligada la sociedad, sino por las pérdidas que derivado de esta enfermedad se tuvieron.





Por ello es urgente y necesario trabajar en el tema de la salud mentar de las personas, quienes tal vez sienten que el problema por el que están pasando es difícil, sin embargo existen otros que van todavía más allá y se deja de valorar lo que se tiene.

“A veces el ser humano debe poner en una mesa lo que tienes y compararlo, pero es difícil, por eso debemos trabajar muy fuerte con terapeutas y psicólogos en las escuelas, en las colonias”, dijo, sin embargo este trabajo no se ha hecho de manera transversal e integral.

Ante esta situación, pidió a los nuevos integrantes del Congreso del Estado, trabajar en torno al tema de la salud mental y plasmar en la legislación que la atención sea de manera transversal y obligatoria, que sea parte de un esquema de salud gratuita.

El Gobierno municipal realiza al interior de las dependencias talleres de salud mental, mismos que han sido bien aceptados y la idea es recorrer todas las dependencias que forman parte del Ayuntamiento.