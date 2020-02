Rechaza acusaciones al ISSSTE

Son difamaciones y las reprobamos, señaló Mónica Montes Escalier, encargada de la delegación del ISSSTE en Durango, al referirse a las acusaciones que emitiera el líder del Sindicato de Trabajadores del sistema Nacional de Salud en el Estado, Federico Martínez, quien señaló que existía hostigamiento y una demanda ante la PGR por recetas que son firmadas sin consentimiento de los médicos.

En conferencia de prensa, Montes Escalier explicó que el también medico no labora en el Instituto y no representa a los trabajadores de confianza o base y reprobó las formas de difamación hacia la institución, “quieren desestabilizar el trabajo de la clínica familiar”.

Acompañada por los secretarios del Consejo Consultivo delegacional, sindicatos y autoridades del ISSSTE en Durango la encargada de la delegación dejó claro que existe una denuncia ante la PGR que la misma institución presentó a finales en enero, por irregularidades en una receta que no tiene folio y están en espera de los resultados.

Añadió que no existe desabasto de medicamento, actualmente el porcentaje es del 96 por ciento y subrayo que el cuadro básico oncológico y enfermedades crónico degenerativas están completas, “de 760 claves solo faltan 50, que son medicamentos de padecimientos comunes, mensualmente se expiden 44 mil recetas”, dijo.

La encargada de la delegación indicó que no tienen ninguna demanda de hostigamiento por parte de la directora de la clínica familiar y que en la delegación del ISSSTE se privilegia el dialogo con trabajadores a fin de resolver diferencias sin descuidar la atención médica, “reprobamos la práctica de afectar a los derechohabientes, por tanto los sindicatos privilegian el dialogo, por ello las practicas de personajes ajenos como Federico Martínez quien no labora en el Instituto y no representa a los trabajadores de confianza o base no pude causar psicosis”.

Para finalizar comentó que la clínica de medicina familiar está considerada como una de las mejores cinco del país, y cuenta con premios nacionales, tiene certificados los procesos de laboratorio y existe orden en los servicios.