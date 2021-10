Rechazan ginecólogos de Durango ejercer abortos

La Asociación de Médicos Ginecólogos en la entidad, se pronunciaron en contra de la disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de obligar a todo el personal médico a interrumpir un embarazo no deseado. Va en contra de nuestros principios profesionales y religiosos, declaro Claudia Rosalba García López.

La presidenta de la Asociación de Médicos Ginecólogos en el Estado de Durango, dejo en claro que no van a prestarse a provocar un aborto en una persona que solo porque lo desea o un juez se lo permita se lo tengamos que hacer. Existen muchos otros factores en los que el medico sí accede, pero siempre bajo criterios medios muy estrictos, es decir porque ellas ya intentaron abortar y han puesto en peligro su vida y la del producto.

Durante la entrevista, dijo que cuando se gradúan de médicos, tienen la convicción de ayudar a dar vida y no a quitarlas.

Indicó que pese a la disposición de la Suprema Corte de Justicia de obligarlos a provocar abortos, los médicos tienen como vía legal para conservar el derecho a decidir y a expresar la voluntad propia, autonomía y dignidad profesional, es la objeción de conciencia, pensamiento y religión, establecido en los artículos 6 y 24 de la Constitución de México, así como en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La doctora, dijo que la propia Ley General de Salud en el artículo 10 bis, expresa que el personal médico y de enfermería que conforme parte del sistema nacional de salud, podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en las prestaciones de servicios que establece la ley.

Sostuvo que las mujeres que buscan abortar, no pueden exigirle a los médicos que les practiquen ese acto, las propias leyes protegen al personal médico, las interrupciones del embarazo, lo hacemos solamente en casos extremos: cuando la mujer está en riesgo de perder la vida, por citar solo un caso.

Afirmó que además no se debería de llegar al aborto, ya que existen infinidad de métodos anticonceptivos que están a la mano de todos, e incluso en las zonas más alejadas de la ciudad, por ello no podemos permitir el aborto solo por no utilizar los métodos anticonceptivos.