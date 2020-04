Rechazo y discriminación sufre personal del IMSS

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-Enfermeros de instituciones hospitalarias implementan una campaña de las acciones para que la misma derechohabiencia respeten y son enfatizar en la sana distancia, pero sobre todo si no se tiene motivos de salir de casa, que no lo hagan y se queden en sus hogares, porque se aproximan tiempos más complicados por el covid-19.

Entrevistado vía telefónica el enfermero Jorge Reyes de la clínica 46 del IMSS, mencionó que se vienen tiempos más complicados, ya que en los próximos días van a salir todos los contagios de coronavirus, de ahí que el mensaje a toda la ciudadanía de la comarca lagunera es que no salgan de sus casas.

Señaló que lamentablemente el personal ha sido objeto de agresiones y rechazo, pues hay personas que acuden al hospital por un dolor de cabeza o por una uña enterrada y son cosas que se pueden tratar en casa, pero deben entender que en la 46 se adecuó un espacio para atender a personas sospechosas con covid-19.

Reconoció que junto con sus compañeros de trabajo, específicamente del área de enfermeras, han tenido algunas agresiones, pues los pacientes se molestan cuando se les hace la recomendación de que deben permanecer en sus casas, además también estamos sufriendo agresiones y discriminación en la calle, ya que hay compañeras que cuando salen y quieren tomar un taxi, al verlos de donde salen no se detienen a dar el servicio de transporte o también si va gente por la calle nos dan la vuelta y hasta insultos hemos recibido, nos dicen “No salgan a las calles, váyanse a sus casas”.

Pero agregó, “Nosotros también tenemos familia, estamos trabajando y sabemos de la situación complicada que se vive a nivel mundial, de ahí que no somos irresponsables como para ir al hospital y no protegernos para acudir a nuestro trabajo, pues cuando salimos y llegamos a casa, nosotros estamos exagerando en nuestro cuidado para no ser contagiados de covid-19”.

Por lo anterior, hizo el exhorto, “Si no tienen nada a qué salir de las casas, no lo hagan, porque sabemos que la situación actual es muy complicada, aunque hay personas que viven al día, pero les hacemos la recomendación que sólo salga un integrante de la familia para poder llevar el sustento a sus hogares, pero deben llevar su cubrebocas, gel antibacterial y otros implementos preventivos”, dijo.

A la vez que agregó, “No podemos decirle a la gente que viven al día no salgan, pero lo que queremos hacer es que hagan conciencia y sigan todas las medidas preventivas desde antes de salir de casa y cuando regresen, a fin de que no haya más contagios”.

Comentó que el personal de enfermeras y enfermeros llevan a cabo esta campaña principalmente al interior del hospital, pero también llevan una campaña de motivación, dándonos ánimos, trabajando en equipo y siendo más solidarios con nosotros mismos.

Para finalizar, el enfermero Jorge Reyes dijo, “Se van a implementar más estrategias en las consultas, se tomará la temperatura, se colocarán bandas de sana distancia, entre otras acciones que no sólo es de cuidado para los derechohabientes, sino por propia seguridad de los trabajadores, personal médico y enfermeras”.