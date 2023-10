Reciben galardones trabajadores del STEUJED

Trabajadores administrativos afiliados al Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Juárez (STEUJED) fueron reconocidos por sus 28 y 30 años de servicio en diversas unidades académicas de la máxima casa de estudios en un acto presidido por el rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), Rubén Solís Ríos.

El líder universitario recordó que cuando se formó el STEUJED, hace 48 años, no había nada para los trabajadores, solamente su salario, que era un mal salario; no había derecho a la jubilación, tabulador, días económicos. "¡No había nada!", subrayó. Fue con los primeros contratos colectivos de trabajo que se establecieron los derechos mínimos que hasta la fecha tienen todos los agremiados al sindicato, y siguen rindiendo frutos.

El STEUJED nació en una toma del Edificio Central por parte de los trabajadores administrativos, en la que los sindicalizados de aquel tiempo exigían sus derechos elementales, los que tiene cualquier trabajador en este país. Cuando finalizó la toma del edificio, el sindicato quedó reconocido por la Junta Directiva Universitaria, destacando que fue el único sindicato que se validó de esa forma.

#UJEDInforma Acompañado del secretario general #STEUJED José Francisco Olivas, el rector Rubén Solís, entregó reconocimientos a trabajadores administrativos con 28 y 30 años de servicio. También dos mini splits que se colocarán en la Casa del Jubilado de la organización sindical. pic.twitter.com/xsyljEA4os — Universidad Juárez del Estado de Durango (@UJED_Oficial) October 19, 2023

"En aquel entonces, había Junta de Conciliación, pero no existía una legislación para los universitarios, por lo que los sindicatos se reconocían de hecho. Ya pasaron 48 años; desgraciadamente, como rector, ya no me va a tocar acompañarlos en el 50 aniversario, pero si me invitan, estaré presente con mucho gusto, porque será una buena celebración."

Por su parte, José Francisco Olivas Quiroga, secretario general del STEUJED, indicó la importancia de estas organizaciones sindicales y cómo, en sus inicios, carecían de beneficios laborales básicos. Además, agradeció el apoyo que el sindicato ha recibido de la Administración Central y mencionó que el rector es miembro fundador tanto del STEUJED como del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Juárez del Estado de Durango (STAUJED), del cual hasta la fecha es miembro distinguido.

Entre los galardonados se encuentra personal ya jubilado y otros con derecho a ese beneficio, y se entregaron dos mini split para la Casa del Jubilado, teniendo como invitados a los secretarios generales del SPAUJED, Erik Iván Hernández Cosaín y Verónica Wendoly Bracho Marrufo, del STAUJED.