Recibir doble dosis de vacuna de manera inmediata no genera más inmunidad: Blanca Luna

Recibir doble dosis de vacuna de manera inmediata no genera más inmunidad ante la Covid-19, señaló Blanca Estela Luna Gualito, titular de los Servicios de Salud en el estado de Durango, al ser cuestionada sobre el caso de un joven que el pasado 6 de septiembre se vacunó de maneras consecutiva.

La directora de servicios de salud indicó que el joven que se vacunó dos veces está monitoreado tres veces al día y se encuentra bien hasta el momento.

Agregó que no se recomienda dicha practica ya que pueden intensificar las reacciones que se presentan luego de ser inmunizados y no se obtendrá mayor protección ante el virus.

Fue a través de las redes sociales que el propio joven dio a conocer mediante un pequeño texto que por voluntad propia se había vacunado dos veces con pocos minutos de diferencia.

Luna Gualito enfatizó que el joven continuará siendo monitoreado para descartar cualquier complicación y llamó a la población a no imitar dicha práctica debido a que no se obtendrá mayor inmunidad y no se tienen estudios de cómo reaccionará el organismos.