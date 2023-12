Reclama diputado de Morena mejorar los servicios del Banco Bienestar

Se necesita mejorar el servicio al cliente en los Bancos del Bienestar, señaló el diputado local Benabé Aguilar, quien argumentó que de nada sirven los beneficios generados por los programas sociales, si no existe la atención de calidad hacia los usuarios quienes deben pasar horas formados al momento de trasladarse hasta la ciudad de Durango para cobrar el apoyo.

Explicó que ya se gestionó la creación de una sucursal en Santa María de Ocotán, cabecera municipal del Mezquital a fin de evitar el traslado de quienes habitan en aquellas comunidades indígenas de la zona sierra, sin embargo no tiene un buen funcionamiento.

“La gente siempre se queja de que no hay servicio, no hay atención, no hay recursos y la gente tiene que venir por lo poco que llega de apoyo ya sea de Sembrando Vida, Adulto Mayor, Becas Benito Juárez y a veces se queda en el camino porque es un costo grande el que se hace en venir”, comentó el legislador de extracción Morenista, al asegurar que además del viaje les toca gastar en hospedaje y alimentación, entonces les queda poco dinero.





Aunque ha intentado comunicarse con el delegado de la Secretaría del Bienestar en Durango, Iván Ramírez, no ha tenido una respuesta favorable, sin embargo la intención es evitar que continúen haciéndose largas filas en las escasas dos sucursales que hay en la capital del estado y que no se dan abasto para atender a la cantidad de personas que acuden.

Imagen ilustrativa | Se gestionó la creación de una sucursal en Santa María de Ocotán, cabecera municipal de Mezquital / Foto: archivo | León Alvarado | El Sol de Durango

Explicó que tan solo para llegar alguna de las comunidades más habitadas del Mezquital, desde alguna de las zonas más alejadas de la sierra, se destinan hasta seis horas de traslado en caso de encontrar un camino que sea transitable, pero pueden durar hasta dos o tres días a la espera de alguien que les lleve hasta la Guajolota donde pueden abordar un autobús.

“Contratar un viaje especial que les cobra cerca de dos o tres mil pesos hasta donde pasa el camión y de ahí la ruta como 400 o 500 pesos hasta Durango, y el hotel ahorita el más barato está en unos 400 pesos, además de la alimentación, es complicado”, comentó.

Reiteró que el servicio brindado a la ciudadanía por el Banco Bienestar es deficiente en las dos sucursales que se tienen presentes en el Mezquital, pues aunque la gente acude para retirar el recurso, los cajeros no tienen dinero y tampoco hay atención en ventanilla.

“De nada ha servido que estén los dos bancos en las comunidades indígenas, toda la gente se viene a la capital y están todos ahí amontonados esperando a que abran el banco y a veces se quedan esperando el servicio”, señaló, pues en el mejor de los casos puede cobrarlo ese mismo día, si no le toca regresar al siguiente o bien la tarjeta no corresponde a la demarcación.