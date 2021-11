Recomendable no viajar de noche a Zacatecas: Aispuro Torres

Para tratar el tema de seguridad y colaboración entre los estados de Durango y Zacatecas se estará llevando a cabo en próximos días una reunión entre los gobernadores de las dos entidades, precisó el Gobernador José Aispuro Torres, al recomendar a la población a preferiblemente no viajar de noche hacia ese estado.

“Estamos por definir que fecha, creo que a más tardar la próxima semana estaremos llevando a cabo esa reunión que nos parece que es muy importante para fortalecer la coordinación, siempre ha habido total disposición” dijo el Gobernador.

Nos encontramos en #ReuniónDeSeguridad con la participación del @GobiernoMX @SEDENAmx @GN_MEXICO_ y el Gabinete de Seguridad del @gobdgo.



Seguiremos impulsando estrategias, que nos permitan seguir siendo uno de los estados más seguros en todo el país.

El gobernador señaló que por la situación de inseguridad que vive en estos momentos el estado de Zacatecas, se deben tomar medidas preventivas en los límites de la entidad, para que lo que esta pasando en allá no vaya a afectar a Durango.

“La recomendación es a que no viajen de noche, vimos en la mesa de seguridad como reforzar la vigilancia a través de la guardia nacional en todo este tramo de Durango hacia Zacatecas, conscientes de que el problema no necesariamente está en Durango pero si afecta a los duranguenses que viajan no solo a Zacatecas sino al centro del país” añadió.

El mandatario estatal recalcó que se está trabajando en la estrategia para ver cómo se puede reforzar la vigilancia y seguridad, este es un tema al que se le pone la atención debida.

Dijo que hace tiempo que no se tienen problemas serios, pero antes se quitaban vehículos, y ante ello se ha reforzado la seguridad en la zona.