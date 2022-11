Reforma no busca desaparecer los organismos electorales: Christian Jean

La propuesta de reforma electoral que envío el Presidente de la República y que es avalada por los diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pretende la evolución de los organismos electorales, no desaparecerlos, precisó el diputado Christian Jean.

Te recomendamos: Marchan duranguenses a favor del INE

En conferencia de prensa, dijo que esta reforma se basa en tres ejes rectores, que es buscar la austeridad republicana, la evolución de los organismos electorales, y la reconfiguración de los órganos legislativos, tanto federales como locales y también cabildos.

“En si la propuesta que envía el ejecutivo, en el punto uno trata de sustituir al Instituto Nacional Electoral, por el Instituto Nacional de Elección y Consultas, no desaparecer al INE, no dañar al INE, no cambiar su estructura orgánica, únicamente las grandes burocracias y darle facultades para las consultas” dijo.

El diputado señaló que la propuesta pretende la elección de magistrados por voto popular, así garantiza que tengan independencia y autonomía propia, y no dependan de las cúpulas de los partidos políticos.

Se trata también de centralizar la organización de las elecciones en el INE, pues no sirve tener dos órganos que hacen las mismas funciones, pues tanto los tribunales electorales hacen las mismas funciones de los tribunales federales, los organismos locales se abocan a elecciones locales, cuando el INE puede llevar a cabo tanto elecciones locales como federales.

Local Se va a luchar para que la reforma electoral no pase: Gina Campuzano

También se le pretende reducir el tamaño del senado de 128 a 96 senadores, reducir la cámara de diputados de 500 a 300 diputados, y reducir el tamaño de los congresos locales según la población, en el estado de Durango quedarían entre 16 y 17 diputados.