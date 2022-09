Refrenda CTM a Ricardo Pacheco como secretario general en Durango

Refrenda la Confederación de Trabajadores de México (CTM) a Ricardo Fidel Pacheco como secretario general de la central obrera en Durango por el periodo 2022-2024, quien resaltó su compromiso a seguir velando por los derechos y los intereses de los trabajadores.

Con presencia de Carlos Humberto Aceves del Olmo, secretario general de CTM a nivel nacional, y del gobernador de Durango, José Aispuro Torres, Ricardo Pacheco en el Vigésimo Congreso Estatal de CTM, subrayó que se han llevado a cabo todas las acciones concernientes a consolidar a la organización más importante del estado de Durango, como tener un número importante de organizaciones sindicales que se han unido a CTM en los últimos años, tal es el caso del sindicato del DIF Municipal de Durango, y el de Transportes Mayores, por mencionar algunos.

Teniendo de marco el salón Fidel Velazquez de está organización, añadió que se ha avanzado en plantear diálogos con los empresarios, pues anualmente se realizaban cerca de 400 emplazamientos a huelga, y en el último año con la venia de Carlos Humberto Aceves del Olmo, se decidió no hacer emplazamientos y así se ha obtenido una repuesta importante para que ahora diálogo se dé así, “pero hemos dejado también en claro que de ninguna manera tiene que ver con bajar las banderas de los trabajadores”.

Un gusto acompañar a la clase obrera del estado a su XX Congreso Estatal Ordinario de la @CTM_MX #Durango y saludar a mi buen amigo, el senador @CarlosAceves_ ¡Bienvenido!#quelobuenoSI6A pic.twitter.com/8VXmRprSSW — José R. Aispuro T. (@AispuroDurango) September 3, 2022

Por su parte, Aispuro Torres puntualizó que la CTM hoy está más viva y fuerte que nunca, porque es la central de trabajadores más grande de México y un factor fundamental para el desarrollo del país, como lo ha sido en toda su historia.

Reconoció el liderazgo de Ricardo Pacheco al frente de la CTM, pues su trabajo ha permitido que hoy Durango goce de mayor estabilidad laboral, que se traduce en que los empresarios inviertan en Durango.

“Este gobierno aún en condiciones adversas que nos ha tocado vivir por la situación económica y financiera, por la situación de la pandemia, mi gobierno ha sido un aliado de los trabajadores”, añadió el gobernador de Durango.

Refrenda CTM a Ricardo Pacheco como secretario general en Durango / Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

Por su parte, Fernando Salgado, secretario adjunto de la CTM a nivel nacional, dijo que se han logrado acuerdos en Durango no sólo para no tener huelgas sino para tener mejores espacios para trabajar, por ello la CTM agradece de manera congruente y unida el apoyo y la disposición para lograr acuerdos que benefician a los trabajadores de este estado de parte del gobierno de José Aispuro Torres.

“El reto que tenemos en el país no es minúsculo, tenemos desigualdad por todas partes, pobreza que ha crecido en todo el país, y tenemos que decir que no trabajamos nada más las atender mercados externos, nuestra gente quiere también comprar los teléfonos que produce, los coches que fabrica y las televisiones que ensambla, no somos seres humanos de segunda, por ello por todo el país hablamos de la necesaria soberanía laboral que tiene México”, concluyó.