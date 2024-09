Regalan anuncio luminoso a abuelito que tenía bajas ventas en su tortillería

Hace alrededor de una semana se difundió en redes sociales el caso de Othón, un adulto mayor, dueño de una tortillería ubicada en el Barrio de Tierra Blanca en la ciudad de Durango, que ya no estaba teniendo ventas; fue su nieta quien invitó a los duranguenses a consumirle, a fin de colaborar con su negocio, sus ingresos, y también impactar emocionalmente para bien en él.

Dicen que los duranguenses son de buen corazón, y quedó demostrado luego que fueron muchos los que compartieron a lo largo de estos días su visita a con don Othón, a fin de comprarle tortillas.

Don Othón tiene su tortillería en el Barrio de Tierra Blanca, sin embargo no ha tenido ventas / Foto: Cortesía

Pero, eso no fue todo, pues como dice el dicho “hoy por ti… mañana por mí”, hubo quienes colaboraron aún más con la situación de Othón, un abuelito con ganas de trabajar, y de mantener de pie su negocio, su principal fuente de ingresos.

A través de la página de Facebook Sabor Durango Gastronomía & Turismo se compartió una publicación en que cuentan que gracias a Neon Flex Anuncios Luminosos, se hizo posible colocarle un anunció a la tortillería de Othón, con la esperanza que sean más quienes sepan que ahí se pueden comprar tortillas de calidad.

"Muchas gracias a Neon Flex Anuncios Luminosos por hacer posible esto", dice la publicación.

Dicen que los duranguenses son de buen corazón, y quedó demostrado en la ayuda brindada a Othón / Foto: Cortesía Google Maps

En fotografías anteriores se alcanzaba a ver una lona ya sin color, por lo que este negocio decidió colaborar con este abuelito que se ha robado los corazones de los duranguenses.

Dicen que los duranguenses son de buen corazón, y quedó demostrado en la ayuda brindada a Othón / Foto: Cortesía Google Maps

“Mi abuelo tiene una tortillería en el Barrio de Tierra Blanca, en la calle Matamoros, entre Arista y Gómez Farías. Últimamente, las ventas no han ido bien, y me da nostalgia escuchar cómo él cuenta que antes se formaban largas filas de gente para comprar sus tortillas, que son de buena calidad. Mi abuelo es querido por la gente del barrio. Me gustaría que me ayudaran a publicar esto para que más personas visiten su negocio. No estoy pidiendo dinero, ni él; solo pide trabajo para seguir adelante. Su apoyo lo haría muy feliz”, fue el mensaje de la nieta de don Othón difundido en días pasados, y el cual retumbó en los corazones de la gente de Durango, quienes se pusieron las pilas, compraron con él y hasta anuncio le regalaron.

¿Quieres unirte a la causa? La dirección del establecimiento del señor Othón es sobre la calle Matamoros, en el número 120, en dicha colonia; asimismo se explica que la atención es de lunes a domingo, de 7:00 horas a 16:00 horas.