Regidor de Lerdo renuncia a Movimiento Ciudadano y se suma a Morena

Por diferencias con el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Omar Castañeda, el regidor Samir Rivera, se suma a las filas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Ayuntamiento de Lerdo, con lo que se tendrán más de 108 regidores en el estado de Durango, informó la presidenta estatal, Lourdes García Garay.

Te puede interesar: Más de cien aspirantes buscan una candidatura por Morena en Durango

Fue durante una rueda de prensa convocada por Morena en la capital del estado, donde dieron la bienvenida a quien se convierte en el séptimo regidor que tiene el partido guinda en el municipio de Lerdo, a quien le hicieron firmar de manera simbólica el decálogo de compromisos de dicho partido, así como la entrega de un chaleco que lo avala como parte del movimiento morenista.

Por diferencias con el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Omar Castañeda, el regidor Samir Rivera, se suma a las filas de Morena en el Ayuntamiento de Lerdo / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

“Gracias por el recibimiento, gracias por la invitación presidenta”, dijo el recién afiliado al partido Samir Rivera, quien ante medios de comunicación, dijo estar convencido que de que Morena es el futuro de México, la esperanza que necesita Durango y principalmente en el municipio de Lerdo.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





Asimismo agradeció a Movimiento Ciudadano por el momento y la oportunidad que en su momento le dieron para militar en dicho partido y representar una regiduría, sin embargo a partir de este lunes 2 de diciembre se suma de lleno a las labores impulsadas por la dirigencia estatal de Morena, partido con el que ahora recorrerá Lerdo.

Se convierte en el séptimo regidor que tiene el partido guinda en el municipio de Lerdo, a quien le hicieron firmar de manera simbólica el decálogo de compromisos de dicho partido / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

Al cuestionarlo por sus motivos para dejar el partido en el que militaba anteriormente, aseguró que existieron diferencias con el encargado de Movimiento Ciudadano en el estado, “creo que no hubo empatía, ni la manera de trabajar juntos”, comentó, luego de detallar que ahora es un partido de familiares y compadrazgos, por lo que quienes no llevan el apellido Castañeda, no entran en el trabajo.

Local Se le asignan a Durango 42 mil mdp, 9 mil mdp más que hace cinco años: diputada federal





“Nos convencimos de que ahí ya no vamos a poder estar, por eso nos venimos para sumarnos al cien por ciento a Morena”, comentó.