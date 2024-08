Seis de los 39 municipios de Durango, pudieron acceder a un fondo del que dispone la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para actualizar el plan de desarrollo urbano a fin de generar una planeación de lo que se requiere de acuerdo a las características de cada uno de los municipios, en el caso de Lerdo se dejó un plan de desarrollo urbano con una proyección hasta el año 2040.

Según información del alcalde Homero Martínez Cabrera, uno de los planteamientos más importante se concentra en la regularización de la tierra, ya que se estima que más de 30 mil familias no cuenta con un papel que avale la propiedad puesto que anteriormente el fondo legal de Lerdo era ejido y en los 33 que lo componen, la gente solo cuenta con una carta ejidal, como marcaban las reglas de aquel momento.

Regularizar la vivienda, el eje rector del plan de desarrollo urbano de Lerdo / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Sin embargo, hoy en día esto no representa la propiedad de la casa o el terreno, por lo que estas personas no sujetas de apoyos para vivienda, ni tampoco se les puede dar un permiso de construcción o modificación porque ante la ley no hay nada que lo avale como dueño.

“Yo considero que es uno de los temas fundamentales, no solo en Durango, sino en todo el país. Necesitamos apostarle a que eso suceda”, comentó el alcalde de Lerdo, quien señaló que a través de instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), se realizará un programa enfocado en regularizar la tenencia de la tierra, lo que representará un área de oportunidad para las familias.





Ya se encuentran en trabajos a través de la Sedatu, a través de una propuesta de convenio con el que se hará un levantamiento topográfico y a través de Catastro, se les pueda expedir el título o escrituras de propiedad a dichos inmuebles de manera gratuita.