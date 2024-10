Reinicios de trabajos en kiosco de Plaza de Armas podrían arrancar en un par de días

Ante la suspensión de la obra que el Gobierno municipal inició en el kiosco de la Plaza de Armas, por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el cronista de la ciudad, Javier Guerrero Romero, aseguró que la dependencia federal actuó conforme a su obligación, pues si un monumento histórico no cuenta con los permisos necesarios para su intervención, no puede realizarse.

Te puede interesar: Acusan omisión en permiso para intervenir casa donde nació Fanny Anitúa

Sin embargo confió en que esta suspensión no vaya más allá de dos o tres días, una vez que se dé el trámite debido y se libere el permiso, ya que no se está haciendo ninguna obra que dañe la estructura del edificio, sino que se concentra en el retiro de agregados para liberar el espacio.

Por su parte el delegado del INAH, Antonio Reyes Valdez, aseguró que el permiso otorgado era solo para limpiar las pintas hechas al monumento el pasado 8 de marzo, de ahí que se procedió a colocar los sellos de clausura, horas después de haberse anunciado la intervención, hasta en tanto reciben el proyecto de obra.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





“De hecho ni siquiera requiere un proyecto porque son obras menores, la reglamentación dice que cuando haces obras menores no necesitas presentar un proyecto, simplemente la descripción de las obras porque no va a haber una obra”, señaló Guerrero Romero.

La dependencia federal actuó conforme a su obligación, pues si un monumento histórico no cuenta con los permisos necesarios para su intervención, no puede realizarse / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

De acuerdo con el proyecto que tiene en su poder la Dirección Municipal de Turismo, se van a retirar las rejas interiores que se colocaron para adaptar un espacio adecuado, así como los muros interiores que también fueron colocados para que el espacio quede libre a fin de construir un mueble de atención turística.

“No estamos hablando de obra civil, ni de obras mayores, son obras de liberación”, dijo el historiador duranguense, quien puntualizó que desde hace más de 20 años ese lugar no ha sido intervenido y tampoco se hacían obras de mantenimiento; incluso la tienda conocida como Los Tlacuilos, que se encuentra en el interior, no ha tenido ninguna modernización, ni impacto en el turismo, y aunque no se desaparecerá, sí se tendrá una imagen nueva al interior para la promoción.

Explicó que entre otras adecuaciones, la intención es abrir una reja frontal para liberar el acceso en esta parte y la rehabilitación de la planta superior para que los visitantes puedan acceder a esa parte, “es un mirador del centro de la ciudad que está desaprovechado”, comentó.

Local Durango tiene cerca de mil sitios arqueológicos, solo uno ha sido explorado: INAH





Al cuestionarlo por la posibilidad de que una vez abierto al público, afecte la estructura del kiosco, el entrevistado aseguró que precisamente está diseñada para eso, ya que años atrás se tenían presentaciones de la Banda de Música del Estado, “con lo que implica el peso de 40 o 50 personas y la vibración que provoca la música de aliento rebotada en el techo”, dijo.

Por lo que el espacio podrá soportar entre 40 y 50 visitantes de manera simultánea, no más.