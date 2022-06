Renovación total de perfiles en un gobierno nuevo y distinto: Esteban Villegas

Tras manifestarse en contra de funcionarios de primeros niveles que se eternizan en los puestos, debido a que es claro que se generan vicios, el gobernador electo de Durango, Esteban Villegas, estableció categórico que para cumplir la expectativa de la comunidad, “habrá una renovación total en un gobierno distinto, nuevo, moderno con una visión muy clara de lo que queremos, con perfiles que por su experiencia puedan provocar rápido los resultados que se están buscando”.

Villegas Villarreal atajó rumores, al anotar que en este momento no hay nada de nombres; “lo quiero comentar porque se me hace que ya hay por ahí varias especulaciones”.

"Yo les quiero decir, que eso es completamente falso, que todo lo que escuchan es pura especulación, porque no hay nada, yo no he platicado absolutamente con nadie, y no hay una sola persona que pueda decir que tengo algún compromiso con ellos para poder estar en un puesto de primero, segundo o tercer nivel".

A la vez, el mandatario electo, se dijo en contra, como siempre lo ha estado, de que la gente se eternice en los lugares; “yo creo que lo más sano es que se mueva toda la estructura, todos los secretarios, todos los directores; todo primero y segundo nivel”.

Aclaró que por supuesto que el suyo será el primer gobierno de coalición en el país en el que habrá gente de los tres partidos políticos integrantes de la alianza "Va por Durango", y a la vez, añadió que podrá desde luego también, haber gente que tiene una gran capacidad y a esa gente no hay que desaprovecharla, porque luego el gobierno genera problemas cuando llega y quita a mandos medios, que a veces son los que le entienden, que están de muchos años , y se cometen errores”.

Con un gran compromiso, hoy recibí la Constancia de Mayoría que me acredita como gobernado electo.



Con mucha humildad, agradezco a los duranguenses por su confianza y a mi familia por su apoyo.



¡Qué viva Durango! pic.twitter.com/NNouMpNsre — Esteban Villegas V. (@EVillegasV) June 19, 2022

Recalcó luego que en las secretarías, subsecretarías, las direcciones y las subdirecciones, hay que hacer una renovación completa, “porque creo que es lo que está esperando la gente”.

Finalmente, fue enfático al marcar, “yo no soy de los que se quiere quedar en un lugar y que después de tres ó seis años pretenda eternizarse; hay gente que dura 20 años y se generan muchos vicios, y la gente está esperando que sí hagamos una renovación total, en un gobierno distinto, nuevo, moderno, con una visión muy clara de lo que queremos y vamos a estar poniendo perfiles en las secretarías, hombres y mujeres que cumplan con el perfil para ese espacio, pero sobre todo que cumplan en la expectativa que nosotros traemos, que por su capacidad, por su trabajo y su experiencia puedan generar rápido los resultados que estamos buscando”, dijo.