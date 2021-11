Renuncia Paulina Monreal a Movimiento Ciudadano; es regidora independiente

La regidora Paula Monreal Castillo informó este viernes su renuncia al partido Movimiento Ciudadano (MC), luego de que aseguró, el grupo al que una vez se unió por su ideología, ahora por el contrario se convirtió en un partido de cacicazgos, idolatría, prohibición, censura y chisme, por lo que aunado a ello, se anunció que continuará en su encargo como regidora, pero independiente.

Este no es el primer caso de un regidor que decide renunciar a este partido político al que llegó para como parte de esta bancada al inicio de la administración de esta administración, pues están los casos de los regidores Marisol Carrillo y Gerardo Rodríguez, quienes se sumaron al partido Morena.

“Con profunda tristeza renuncio a Movimiento Ciudadano, es una decisión difícil pero firme”, comentó al inicio de un video que hizo público a través de sus redes sociales y donde advirtió que lejos de ser aquella agrupación de hombres y mujeres libres con ganas de cambiar a México y la necesidad de abrirle las puertas a la ciudadanía organizada, sin embargo ahora es un movimiento de un solo grupo, en el que se dejó de lado la pluralidad política con decisiones que se toman de manera unilateral y desde el centro.

Criticó que la organización del foro para el empoderamiento de la mujer en la política, no fueron invitadas las mujeres del partido, lo cual generó molestia en ella, quien dijo ha sido una de las principales impulsoras de MC en este sector de la población.

Ante esta decisión, la también regidora de MC, Martha Palencia Núñez, dijo que este es un instituto político fuerte, ya que su principal alianza se centra en la ciudadanía por lo que “Movimiento Ciudadano está más fuerte y empoderado que nunca”, comentó.

A cuestionarla por la salida de su compañera, señaló que cuando ya no se comulga con los principios y valores del partido y deseen dejar las filas del mismo se les respeta su decisión “le deseamos a la compañera que tenga mucho éxito en su vida”, dijo Palencia Núñez, quien dio a entender que Monreal Castillo tenía meses sin acercarse al partido.

“Hay que entender que cuando somos militantes, o tenemos la ideología, los principios, de un partido hay que acercarse, hay que ir. Aquí no debemos ver los intereses personales o los egos que a veces hay que tener cuidado y no valorarnos más de lo que somos”, comentó finalmente al decir que las puertas de MC están abiertas para todos y todas.

Y contrario a los comentarios hechos por Paulina Monreal, señaló que el coordinador estatal actual, Martín Vivanco, es un hombre preparado que tiene el panorama de lo que pasa en el país y de quien diariamente se aprende algo.