Representación sindical de Alicia García ante Ayuntamiento de Durango está rescindida

El Tribunal Burocrático ha cesado la relación laboral de Alicia García Valenzuela, con el Ayuntamiento capitalino, por lo que su representación sindical ante el Gobierno municipal, quedó interrumpida y no va a percibir ningún tipo de remuneración, informó la contralora municipal, Martha Judith Ávila.

“Se debe tener la claridad de que este tema salió del Tribunal Burocrático, en donde se cesa la relación laboral de Alicia con el Ayuntamiento”, destacó la titular de la Contraloría, quien además dijo que falta aún el paso de la rescisión laboral, ya que por el momento solamente están destituidos sus derechos sindicales ante el ayuntamiento, todavía no hay una rescisión sin responsabilidad para el Ayuntamiento”.

Martha Judith Ávila, resaltó que la vida sindical sigue, es un organismo independiente de la administración pública municipal y quien lo dirige es la propia asamblea, que son los propios trabajadores sindicalizados.

“En él no hay intervención de ninguna parte del Ayuntamiento, es independiente y lo que ellos deciden al interior se hace a través de su asamblea que es lo que se respeta. Son los asambleístas quienes ponen a sus líderes, son los sindicalizados quienes van a dar la última palabra”, concluyó la titular de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Durango.

Y es que a inicios de esta semana, el propio alcalde dio a conocer que la líder sindical ya no era trabajadora del Gobierno municipal. No obstante, García Valenzuela, señaló a través de sus redes sociales que dicha información era falsa, por lo que no aceptaba la resolución de la Tribunal que de acuerdo a la Reforma Laboral, es ahora el encargado de dirimir este tipo de casos laborales.