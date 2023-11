Reprueba diputada acciones de la alcaldesa de Nazas

Ante las manifestaciones que realizaron simpatizantes de la alcaldesa del municipio de Nazas, en donde tomaron el recinto legislativo y se tomaron fotografías con cartelones en donde le brindan el apoyo a la edil, la diputada Verónica Pérez, reprobó ese tipo de manifestaciones y sostuvo que no cederán ni a los chantajes, ni a la presión de nadie.

Te recomendamos: Niega presidenta municipal de Nazas acusaciones de corrupción

La legisladora panista, dejó en claro que la actitud asumida por la edil de aquel municipio no es la correcta para manifestarse por las acusaciones que existe en su contra por parte de la Fiscalía Anticorrupción y el procedimiento que lleva la Comisión de Responsabilidades para definir si procede el desafuero o no.

La legisladora panista, dejó en claro que la actitud asumida por la edil de aquel municipio no es la correcta para manifestarse por las acusaciones que existe en su contra / Foto: cortesía |

Comentó que las manifestaciones no son las correctas, "no es permisible que se haya tomado el Congreso del Estado, no somos la instancia, pues hoy existe un proceso jurídico en donde se fincara la responsabilidad, de tal manera que no vamos a ceder a las manifestaciones y chantajes", manifestó.

Puntualizó que la edil de Nazas pretende politizar el tema, cuando ella como edil incursionó en una falta, y el hecho de que ya la haya subsanado o no eso se tendrá que resolver en la Fiscalía Anticorrupción.

"En el Congreso no estamos para que se realicen ese tipo de manifestaciones como las que hicieron gente de la presidenta municipal de Nazas y no puede ni debe politizar un tema jurídico", finalizó la expresidenta estatal del Partido Acción Nacional.