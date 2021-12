Restauranteros de Durango inconformes ante apagón anunciado por CFE

A través de un comunicado la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dio a conocer que se realizaría un corte en el suministro de energía eléctrica, pues se llevará a cabo el mantenimiento a la red y con esto mejorar su funcionamiento.

En el mismo se anunció que el corte se tiene programado para realizarse este jueves 16 el diciembre a las 22:00 horas y concluir a las 6:00 del viernes 17 de diciembre, no obstante el pronunciamiento de inconformidad por parte de los empresarios, sobre todo del sector restaurantero, se reconsideró la idea y el corte se pasó a las 24:00 horas.

Este corte anunciado por la CFE es una decisión arbitraria y mal planeado: Canirac

Y es que la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Miguel Camacho Herrera, señaló que este corte anunciado por la CFE es una decisión arbitraria y mal planeado, pues afectará a la industria, misma que a esa hora se encuentra con alta movilidad.

“Estamos a 16 de diciembre, es en la mera quincena donde son las mejores ventas que tenemos y no es posible que Comisión no tenga este razonamiento. Sabemos que perfectamente se puede hacer en un horario mínimo de 1:00 am a 10:00 am”, pidió el empresario restaurantero.

Se habla de una afectación superior a los 600 establecimientos, entre restaurantes, fondas y bares; además de 17 mil 500 empleados que al día de hoy no tendrán un ingreso extra que consiguen a través de las propinas, así como los empresarios se quedarán sin las ganancias de ese día.

Local Salario promedio en Durango es de 340 pesos diarios: STyPS Por su parte el expresidente de la Coparmex en Durango, Óscar Moreno Littleton, señaló que dicho recorte de la energía eléctrica impuesto por la CFE, derivaría en afectaciones a diferentes empresarios de la localidad, por lo que al personal de la paraestatal le ha faltado planificar los cortes eléctricos, porque lo planeó en un horario en donde hay mayor cantidad de ventas, sobre todo en estos tiempos decembrinos.

Dijo que los más afectados con el recorte de las 22:00 a las 6:00 horas, provocará mayor daño económico en los restaurantes y bares, pues en esos horarios es cuando más captación de consumidores existe.

Te recomendamos: Militantes de Morena entregan firmas a favor de Manuel Espino

Recordemos que la actividad restaurantera es la segunda fuente de empleo más importante en el estado, aunado a que se mueven otros sectores como el de los taxistas y el limitar horarios genera que la crisis que se arrastra por la Covid-19 no termine con esas acciones.

Moreno Littleton, manifestó que los apagones tienen que darse durante la madrugada o hacerlo en dos días, con la finalidad de no afectar a nadie.