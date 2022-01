Restauranteros de Durango preparados para trabajar en semáforo amarillo

Preocupa al sector restaurantero el repunte de casos positivos de Covid-19 y la presencia de la nueva variante Ómicron, tan solo este viernes se tuvieron 359 casos, expresó Miguel Camacho Herrera, quien aseguró que los restauranteros formales están preparados para garantizarle al comensal un espacio seguro..

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, dijo que con el alza en el número de contagios y la alta movilidad que tiene Durango, finalmente las autoridades ya anunciaron que a partir de la próxima semana la entidad entrará en semáforo epidemiológico amarillo.

“Creemos necesario que se baje la movilidad en la medida de lo posible, pero también confiamos en que los ciudadanos refuercen las medidas sanitarias en su cotidianidad por su bien propio de sus familias y de la comunidad en general”.

No solo vemos con buenos ojos, sino que reconocemos el esfuerzo que está haciendo la autoridad sanitaria con nuevas medidas para reforzar los cuidados en cualquier parte de la ciudad; esto incluye a los negocios formales, declaró.

Como restaurantes formales, dijo que siempre han sido responsables y tienen la mesa segura desde que inició la pandemia, la cual se ha sostenido y en este momento se está reforzando ante las nuevas noticias que se generan en torno al virus.

Ya son dos años de estar lidiando con el covid-19 y con todos los efectos negativos que ha generado en todos los rubros de la vida de los ciudadanos, tristemente en el tema de la salud, pero también en el asunto económico, lamentó el presidente de la CANIRAC.

Ante lo castigado que han sido los restaurantes, considero que no es necesario que se bajen los aforos en este sector, ya que son zonas libres de contagio y no sería sencillo para los negocios bajar los flujos de los comensales, que en este momento se encuentran a un 75% y que no han variado en los últimos meses, independientemente de si estamos en semáforo verde o amarillo, manifestó.

“Lamentamos que se esté prolongando tanto esta pandemia, por lo que también desde CANIRAC hacemos un llamado, primero a nuestros socios y restaurantes en general, para no bajar la guardia, sino por el contrario reforzar los protocolos en los establecimientos, y a la población en general para que continúe con las medidas sanitarias”, puntualizó.