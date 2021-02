Restauranteros duranguense temen retroceso al semáforo rojo

Para que no vuelvan a incrementarse los contagios por Covid-19 y no regresar al semáforo epidemiológico en rojo, el sector restaurantero afiliado a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), ha sido un ejemplo en respetar los protocolos de salud, indicó el líder restaurantero, Miguel Camacho Herrera.

Dijo que les interesa mucho no presentar más casos positivos, pues un nuevo cierre no se podría soportar, por eso el sector formal restaurantero ha seguido las determinaciones de las autoridades y esperan ser apoyados para invitar a la ciudadanía a que consuma en las opciones locales y no se vayan fuera del estado.

En este fin de semana de puente y donde se realizaron varios eventos deportivos, manifestó que muchos duranguenses prefirieron irse a Mazatlán, por lo que bajaron las ventas hasta un 20%.

Incluso mencionó que cada vez, se nota más la cuesta de enero, pues los ciudadanos están llegando a tope de las tarjetas de crédito y las aplicaciones para entrega de comidas a domicilio también han bajado.

El empresario expresó que se ya se detecta una situación difícil económicamente para los ciudadanos, por lo que esperan un próximo fin de semana disminuido en ventas.

Reiteró que esperan ser un ejemplo visto también por las autoridades de cómo se deben respetar los protocolos, porque si se retrocede en el semáforo epidemiológico no se culpe o sean castigados los restauranteros con un nuevo cierre.