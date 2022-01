Restricciones por semáforo naranja afectaría a restauranteros de Durango

A unas cuantas horas de que concluyó la tercera semana de enero del 2022, la industria restaurantera apenas redujo las ventas del 30% , afirmó el presidente de la CANIRAC, Miguel Camacho Herrera, quien resaltó la importancia de entrar a un semáforo epidemiológico sin restricciones.

Durante la charla con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, dijo que desde la primera semana de enero las ventas cayeron con gran comparación con el cierre de la última semana de diciembre.

Manifestó que a unas cuantas horas de que concluyeron la tercera semana de enero, los restauranteros ya comenzaron a sentir los fuertes estragos de la cuesta de enero, igual que desde hace muchos años no las tenían tan complicadas.

Dijo que después de haber tenido los restaurantes por encima de su capacidad, ahora se encuentran apenas con el 30% de ocupación , lamentablemente la cuarta ola de contagios de covid-19 vino hacer más difícil la economía de los empresarios y de la propia ciudadanía.

Indicó que sin lugar a dudas que el retroceso del semáforo epidemiológico que iniciara este lunes 24 de enero , traerá consecuencias económicas para muchos empresarios, sin embargo, el gobernador y el presidente municipal han tenido el atino de no hacer restricciones que pongan en riesgo la economía de las empresas. La misma ciudadanía se está restringiendo a no salir si no es necesario, finalizó Camacho Herrera.