Resultados positivos en seguridad: Castrellón

El secretario de Seguridad Pública en la entidad, Francisco Javier Castrellón Garza, admite que la crisis de inseguridad de años genera en la ciudadanía una percepción de inseguridad y desconfianza, sin embargo, afirma que en Durango hay resultados positivos, con una disminución trascendente en la comisión de delitos de alto impacto durante la administración del gobernador Aispuro Torres, lo cual de ninguna manera significa bajar la guardia y al contrario, el esfuerzo es cotidiano para mantener el orden y la paz que priva en el Estado.

En una emisión más del programa Rostros… la otra cara de la moneda, que transmite en su plataforma de Facebook Live El Sol de Durango, Castrellón Garza toca distintos temas y de entrada, levanta la mano para ser candidato a diputado por su partido el PAN, pero además entrega detalles de la Estrategia Zafiro, que busca abatir la violencia intrafamiliar y anuncia la próxima inauguración del nuevo Centro de Reinserción Social, con un costo de 3 mil millones de pesos para sustituir al actual Cereso 1 de esta ciudad, que con 50 años de edad ya cumplió su vida útil.

BUENOS NÚMEROS EN EL PLANO NACIONAL

Durango ha mantenido paz, la tranquilidad y la calma, el orden, “en materia de seguridad tenemos buenos números en el plano nacional, con resultados muy positivos”, señala el entrevistado.

Cuando el Gobernador del Estado le dio la oportunidad de conducir la Secretaría de Seguridad Pública, armó un proyecto de trabajo en cinco ejes:

En los cinco ejes asegura que hay avances y el primero de éstos tiene que ver con la participación ciudadana en materia de prevención; se ha logrado de manera positiva una interacción con la comunidad, con inversiones importantes que han permitido varias acciones en este rubro, con la formación de consejos ciudadanos.

De esta forma, se amplió la proximidad del área de vinculación con la ciudadanía.

Y otro de los ejes se relaciona con una reingeniería operativa y dignificación policial, con un crecimiento superior al 25% en el estado de fuerza, disminución importante en deserción y hoy día Durango es la entidad con más policías certificados en el ámbito nacional, en este caso con un avance de casi 90% tanto en la Policía Estatal como en las municipales.

Luego, se ha avanzado en un 75% respecto a la presencia de la Policía Estatal, de 12 a 20 estaciones en el territorio estatal, lo que ha permitido un blindaje de la entidad.

A la vez, se ha incrementado también el salario y equipamiento de los policías. El lunes anterior, durante el lanzamiento de la estrategia Zafiro, el Gobernador del Estado anunció un 5% más de alza en el sueldo de los elementos.

En la presente administración se ha adquirido más equipo que en ningún otro sexenio.

Se ha modernizado el sistema de videovigilancia.

NUEVO CENTRO PENITENCIARIO

En otro de los ejes, figura la reinserción social y en este renglón destaca la próxima inauguración del nuevo centro penitenciario, con inversión del orden de los 3 mil millones de pesos. Será el más moderno de los penales locales en el país. Un centro de mediana seguridad y muy bien equipado que marcará un antes y un después en el sistema penitenciario de Durango.

El actual Centro data de 1971, cuando se inauguró el actual Cereso, hace casi cinco décadas, para sustituir la penitenciaría que se ubicaba en 20 de Noviembre y Apartado. Y ciertamente, el actual Centro con 50 años de edad ya cumplió su vida útil.

Se ha avanzado pues también en el Sistema Penitenciario de Durango con 3 centros certificados: el de adolescentes y dos de adultos, en Santiago Papasquiaro y Pueblo Nuevo.

También, se ha trabajado en estos años en la modernizacion y capacitación de personal, incluso algunos enviados a Estados Unidos, esto derivado de que la embajada del vecino país ha volteado a ver a Durango como una entidad que se ha comprometido con los esquemas de reinserción, pero sobre todo en certificación y depuración de corporaciones.

LA SSP NO BAJA LA GUARDIA

El funcionario subraya que la ciudadanía se encuentra tranquila, en paz, no obstante, anticipa que a pesar de que existe orden, la Secretaría de ninguna manera baja la guardia, “por mucho que existan buenos números respecto a la disminución de delitos de alto impacto, como secuestro, homicidio y extorsión, prácticamente erradicada ésta última”.

Esto ha permitido que haya condiciones de paz y tranquilidad y el blindaje que existe con los demás entidades, que obedece a la buena coordinación que el Gobernador Aispuro ha privilegiado a través de las mesas de construcción de la paz y tranquilidad que sesiona todos los días por la mañana con la participación de las corporaciones de índole federal, estatales y municipales.

Con esta base se da la posibilidad de mucha capacidad de reacción, estado de fuerza al que se suman la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Investigadores de la FGR y de la Fiscalía del Estado, así como las policías municipales, donde destaca un convenio de coordinación, colaboración y mando unificado entre Secretaría de Seguridad Pública y 35 de los 39 gobiernos municipales, lo que ha permitido toda la coordinación con las corporaciones en todo el territorio estatal, que se ha traducido a su vez en ganar confianza en la ciudadanía según las estadísticas que genera el propio INEGI.

CRISIS DE INSEGURIDAD DE AÑOS

Interrogado sobre la percepción que tiene la ciudadanía en torno a la cuestión de seguridad en el ámbito estatal, señala que el aspecto policiaco es el ente público más sentido y más visto por la ciudadanía, es la demanda prioridad número uno en Durango y en el país.

La seguridad, que va vinculado a la prestación positiva de atención en materia de prevención, de reacción, investigación y sanciones, porque cualquier situación que se quede impune, genera luego una condición de inseguridad y es una percepción que luego la ciudadanía no supera, explica el entrevistado al reconocer que en efecto, la visión ciudadana puede ser diferente.

Si le agregamos -añade- que es la principal demanda ciudadana, lo que implica un mayor compromiso de las autoridades, y a ello va encaminadas varias aristas en el tema sobre porqué la ciudadanía no confía o tiene otra percepción; “sucede que venimos arrastrando una crisis de inseguridad en el país de muchos años atrás”.

Entonces al escuchar o ver noticias lo primero que encontramos es que hay muertes en muchos estados, robos, asaltos, secuestros, y no obstante que existan condiciones para seguir trabajando en el estado de Durango en mejoras, donde es claro que no estamos satisfecho con lo logrado; “que porque no existan delitos de alto impacto no se atiendan otros aspectos, dado que hay áreas por intensificar en atención, como en el robo a casa habitación y el robo a negocios”.

Considera que en este asunto de la percepción, tiene mucho que ver también el área de comunicación, porque pudieran haber muchos resultados como los hay en diversas áreas donde el indicativo es positivo, empero, la percepción puede ser diferente, porque en efecto, sigue habiendo asignaturas que se tienen que seguir trabajando para lograr una mejor evaluación ciudadana que es la que más interesa; “en eso estamos trabajando, para que con la participación de todos, el involucramiento ciudadano en la prevención del delito, se alcance una percepción mejor”.

LA ESTRATEGIA ZAFIRO

Zafiro es una gran estrategia de prevención tendiente a rescatar a las familias de la violencia, establece Francisco Javier al detallar sobre el esquema recién puesto en marcha por el mandatario estatal.

“Zonas de Atención Familiar Integral y de Rescate social”, es lo que significa Zafiro y la proyección es sumar a todos los órganos de gobierno que tienen al menos un programa o acción relativo a la asistencia social y el entorno de rescate de espacios públicos, con la inversión, promoción al emprendedurismo con los jóvenes, de la cultura y el deporte.

Todas estas áreas inciden considerablemente en la dinámica social que se busca que con la prevención del delito, sumado a la fundamental que es la salud mental de la población, vayamos en equipo en una sola línea, sumando todos los presupuestos, recursos humanos y materiales de cada una de las dependencias del Gobierno, para desarrollar una estrategia con manuales de operación para aplicar en los polígonos de incidencia según la estadística y atender de raíz los riesgos que son el fondo de la violencia intrafamiliar.

Existe ya un diagnóstico entre dependencias, se conocen los polígonos y en una segunda etapa se dará la incursión, con vehículos adaptados específicamente, consultorios con tecnología que permitirá interactuar mientras se hace antesala para recibir atención por parte de un abogado, un sicólogo, un médico, una trabajadora social.

Se atenderá de manera interinstitucional y simultánea durante varios días en un polígono para detectar casos de violencia intrafamiliar, adicciones y otros motivos que han incurrido para romper la armonía familiar, en un hecho que luego influye en la calle, en la cuadra, en la manzana y en toda la colonia.

El problema crece dentro de la pandemia que se vive, a partir del confinamiento donde los jóvenes y niños no van a la escuela de manera presencial, hay más estrés por obvias razones y todo estalla, se ha disparado la violencia.

El informante detalla que dentro de Zafiro vendrá luego una etapa de evaluación para precisar la circunstancia real; “en este protocolo todas las dependencias aportarán su experticia para medir condiciones, luego adicionar nuevas prácticas y mejorar la estrategia que comenzó el lunes 20 de julio y que se extenderá durante el tiempo necesario hasta extirpar de raíz la problemática que desafortunadamente ha generado un incremento importante en las condiciones de violencia dentro de las familias”.

Finalmente en este tema de Zafiro, el entrevistado explica que la estrategia está planteada a largo plazo, para que una vez que comience a generar resultados, se observe como una necesidad que incluso trascienda sexenios a partir de su efectividad, y ya incluso con presupuesto propio programado por el Congreso del Estado, y que sea además un modelo nacional que permita en su momento bajar recurso de las diferentes bolsas concursables.

Primera de dos partes