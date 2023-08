Revisa Derechos Humanos condiciones de centros penitenciarios

Para mejora y respeto de los Derechos Humanos de las personas que se encuentran privadas de su libertad, además de evitar la sobrepoblación que es responsabilidad del Estado, se realizó recientemente una revisión en los centros de reinserción social que hay Durango, y así determinar un diagnóstico con el que posteriormente se podrán emitir algunas recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y la Comisión Estatal de Durango (CEDH), así lo informó la presidenta del organismo en Durango, Karla Obregón Avelar.

De acuerdo a los datos obtenidos en el Diagnóstico Nacional de Supervisión de 2019, la CNDH detectó 61 centros estatales con sobrepoblación, para Durango se marcaron 3, el Centro de Reinserción Social No. 1, en la capital, el Centro Distrital de Reinserción Social No. 1 El Salto, y el Centro Distrital de Reinserción Social No. 2 de Santiago Papasquiaro.

Ahora de la nueva inspección la presidenta en Durango, dijo que están a la espera de los resultados generales / Foto: archivo | Lulú Murillo | El Sol de Durango

Ahora de la nueva inspección la presidenta en Durango, dijo que están a la espera de los resultados generales para así poder dar a conocer un informe puntal, sin embargo, adelantó que “el tema del hacinamiento sí es un gran reto”, como otras cuestiones que se pudieron observar, entre las que destaca para las mujeres privadas de su libertad, un lugar especial en el que puedan convivir con sus hijos de manera sana y armónica.

Indicó también que el tema de las personas de la diversidad sexual que se encuentran dentro de los centros, se debe tratar de manera especial, además de que se debe mejorar la infraestructura, que es importante, como lo son los programas para reinsertar a las personas en la sociedad a través de la educación, cultura y el deporte, algo que ya se desarrolla, pero que es necesario fortalecer.

Cereso No. 2 en Gómez Palacio / Foto: cortesía |

Obregón Avelar, recordó que la CNDH impulsa un trabajo cada 2 años, en los centros de reinserción social, para llevar a cabo sus observaciones, informe que se entrega a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para que pueda subsanar las recomendaciones emitidas, y reconoció que de las fallas que fueron detectadas precisamente hace 2 años del anterior diagnóstico, solo pocas han sido atendidas.

De acuerdo al “Análisis Situacional de los Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad” publicado en el sitio oficial de la CNDH, en México “el Sistema Penitenciario Nacional se encuentra conformado por 300 centros penitenciarios”, y reportan una capacidad de 217 mil 657 lugares, que albergan a una población total de 202 mil 221 personas, es decir casi al límite de capacidad.

Imagen ilustrativa | Revisa Derechos Humanos condiciones de centros penitenciarios / Foto: archivo | El Sol del Centro

Mientras que del total de las personas privadas de la libertad a nivel nacional, un 94.80% son hombres, con 191 mil 702, mientras que el 5.20 por ciento son mujeres, con 10 mil 519.

Las visitas de inspección a los centros de reclusión, se realizan para garantizar y proteger los Derechos Humanos de quienes se encuentran privados de la libertad, teniendo como base las pautas de seguridad, orden y disciplina, con parámetros y estándares nacionales e internacionales para verifican el cumplimiento.